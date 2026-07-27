"मला राज्यातून तडीपार केलं तरी चालेल, पण जेलमधून बाहेर काढा", नगरसेवक रमेश म्हात्रेतर्फे हायकोर्टाकडे आर्त विनवणी
बरं झालं निसर्गानं कुणालाही आजीवन तरूण ठेवलं नाही, अन्यथा माणसाचा नक्कीच सैतान झाला असता, या शब्दांत रमेश म्हात्रे यांच्याबाबत हायकोर्टानं आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली.
Published : July 27, 2026 at 7:43 PM IST
मुंबई : "मला जो बोध घ्यायचा तो मिळालाय, समाजात जो संदेश जायचा होता, तोही गेलाय. त्यामुळं आता माझ्या जामीनावरील स्थगिती उठवा, माझ्यावर हव्या त्या अटीशर्ती लावा. तपास किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत माझ्यावर जिल्हाच काय, हवं तर राज्यातून तडीपारीची कारवाई करा. पण मला जेलमधून बाहेर काढा," अशी सपशेल शरणागती शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील आभात पोंडा यांनी सोमवारी (27 जुलै) मुंबई हायकोर्टापुढं पत्करली.
हायकोर्टानं जाहीरपणे व्यक्त केली नाराजी : वाढलेलं वय आणि वैद्यकीय कारणांमुळं जेलमधला एक एक दिवस काढणं कठीण होत असल्याचं जेव्हा रमेश म्हात्रे यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं, तेव्हा याला उत्तर देताना मुंबई हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी स्पष्ट केलं की, हाच नियतीचा न्याय आहे. आज तुम्हाला तुमचं वय झालंय याची जाणीव होतेय. 36 वर्षांपूर्वी तुमच्यावर आयपीसी कलम 302 अंतर्गत हत्येच्या प्रकरणाचे 2, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याबद्दल आयपीसी कलम 354 अंतर्गत तब्बल 6 गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणातून तुमची निर्दोष सुटका कशी झालीय?, ते निकाल वाचून दाखवू का?, असं स्पष्ट करत आता तुम्हाला वाढलेलं वय आणि रक्तदाबाचा त्रास होतोय. त्या डॉक्टरांना मारहाण करताना तुमचा बीपी वाढलेला दिसत नव्हता, असं मत हायकोर्टानं नोंदवलं. तसंच बरं झालं निसर्गानं कुणालाही आजीवन तरूण ठेवलं नाही, अन्यथा माणसाचा नक्कीच सैतान झाला असता, या शब्दांत रमेश म्हात्रे यांच्याबाबत सोमवारी हायकोर्टानं आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली.
केडीएमसी सेवेतील डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाही : याप्रकरणी, "तुमच्या रूग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण होऊनही पालिका प्रशासनाच्यावतीनं पोलिसांत तक्रार का दिली गेली नाही?", असा सवाल उपस्थित करत याप्रकरणी हायकोर्टानं कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना खडे बोल सुनावले आहेत. तसंच या घटनेनंतर रमेश म्हात्रे यांच्यासह त्यांच्यासोबत आलेल्या गुंडांनी, "तुमचे चेहरे आम्ही पाहिलेत, बाहेर आल्यावरही तुम्हाला सोडणार नाही," अशी धमकी दिलीय. या भितीनं मारहाण झालेले डॉ. वैभव साळुंखे हे त्यांच्या मूळगावी वाशिमला निघून गेलेत. मात्र तरीही त्यांना गुडांकडून फोनवर धमक्या येणं सुरूच असल्यानं ते पुन्हा कल्याणमध्ये परतण्यास इच्छुक नाहीत, असं त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाला कळवलं. यावर हायकोर्टानं वाशिम जिल्हा न्यायाधीशांना याबाबत आदेश जारी करत पोलीस संरक्षणात वाशिम न्यायालयात डॉ. वैभव साळुंखे यांचा जबाब नोंदवून घेण्याचे निर्देश जारी केलेत. तसंच कल्याण पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उपस्थित करत हा तपास पुढील दोन दिवसांत कल्याण झोन 3 च्या पोलीस उपायुक्तांकडे सोपवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतका गंभीर गुन्हा नाही, पण... : हायकोर्टानं याप्रकरणी दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे वकील काही कारणास्तव कोर्टापुढं हजर राहू शकले नाहीत. गेल्या सुनावणीत याप्रकरणी त्यांना प्रतिवादी करून घेण्याची हस्तक्षेप याचिका कोर्टानं मान्य केली. त्यामुळं त्यांचं मतही जाणून घ्यायला हवं, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब केली. तसंच या सुमोटो याचिकेत कोर्टाला मदत करण्यासाठी अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ अशोक मुंदुरगी यांनी सोमवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलं की, याप्रकरणी घडलेला गुन्हा हा काही आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतका गंभीर नाही. मात्र आरोपीची पार्श्वभूमी पाहता पीडित डॉक्टरांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आणि किडनी विकारानं ग्रस्त असल्याचा रमेश म्हात्रेंचा दावा : या घटनेतील मुख्य आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावतीनं बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आलंय की, 73 वर्षीय रमेश म्हात्रे हे एक जेष्ठ नागरिक आहेत. कोर्टाच्या निर्देशांनुसार, त्यांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये शरण येत, कोर्टाचे निर्देश पूर्ण केलेत. त्यानंतर त्यांना 3 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून सध्या त्यांना कल्याणच्या आधारवाडी कारागृहात ठेवण्यात आलंय. त्यांची एक किडनी निकामी असून त्यांना सतत वैद्यकीय मदतीची गरज असते. त्या दिवशी जी घटना घडली, ती भावनेच्या भरात घडली. एका गर्भवती महिलेच्या आयुष्याचा प्रश्न होता, त्याचाच जाब विचारण्यासाठी गेलेले असताना झालेला वाद अचानकपणे विकोपाला गेला होता. मात्र आता त्यांनी यातून योग्य तो बोध घेतलेला आहे.
डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल : 18 जलै रोजी हायकोर्टाचं नियमित कामकाज बंद असतानाही विशेष बाब म्हणून हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं स्थानपन्न होत याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत कल्याण दंडाधिकारी कोर्टानं रमेश म्हात्रेंसह इतर चौघांना मंजूर केलेला जामीन रद्द केला होता. हा जामीन रद्द करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, कल्याण दंडाधिकारी कोर्टानं या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात न घेताच हा निकाल जारी केल्याचं स्पष्ट होतंय. जामीन देताना रमेश म्हात्रेंची गन्हेगारी पार्श्वभूमी तरी किमान लक्षात घ्यायला हवी होती. या प्रकरणात चार-पाच जणांनी मिळून तीन डॉक्टरांना मारहाण केलीय, ज्यात एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. त्यामुळं यांची मानसिकता ही त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांना इजा पोहचवण्याचीच होती. रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांच्या कृतीचा सरकारी आणि पालिकेच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांच्या मानसिकतेवर किती गंभीर परिणाम होईल?, याची कदाचित दंडाधिकाऱ्यांना हा जामीन देताना कल्पना आली नसावी. प्रशासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पूर्णपणे सरकारची आहे, त्यात जराही हयगय होता कामा नये, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात अधोरेखित केलं. त्यामुळं हा जामीन रद्द करत रमेश म्हात्रेंसह इतर सर्व आरोपींना शरण येण्याचे निर्देश दिले होते.
कोणतेही निर्बंध न लावता जामीन दिल्याबद्दल हायकोर्टाची तीव्र नाराजी : याचबरोबर, हा जामीन देण्यास पोलिसांनी हरकत का घेतली नाही?, यावर आश्चर्य व्यक्त करत दंडाधिकारी कोर्टानंही कोणत्याही अटीशर्तीविना आरोपींना हा जामीन दिल्याबद्दल हायकोर्टानं या निकालातून आपली नाराजी व्यक्त केलीय. एरवी आरोपींना जामीन मंजूर करताना पोलीस ठाण्यात आठवड्याच्या ठराविक दिवशी हजेरी, विभागाच्या बाहेर न जाणं, तपासअधिकारी बोलावतील तेव्हा चौकशीसाठी हजर होणं, तक्रारदार आणि साक्षीदारांशी संपर्क न साधणं, कुठल्याही साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड न करणं, तपासात पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करणं, अशा अटी हमखास घातल्या जातात. मात्र या प्रकरणात अशी कोणतीही अट का घातलेली नाही?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला होता.
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