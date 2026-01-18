ETV Bharat / state

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026: 'आईस हॉकी' संघाच्या निवड प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

पुण्यातील बालेवाडीत 'आईस हॉकी' संघाची निवड प्रक्रिया पार पडली असून या निवडीवर खेळाडूंनी बहिष्कार टाकला. खेळाडूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयानं निवडीला स्थगिती दिली.

मुंबई : आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्समधील आईस हॉकीकरता सुरू असलेल्या राज्य स्तरीय निवड प्रक्रियेला शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. या प्रक्रियेत आईस रिंग स्केट्सच्या सहाय्यानं निवड करण्याऐवजी चक्क सीमेंट टर्फवर रोलर स्केट्स घालून आईस हॉकी खेळायला लावत खेळाडूंची निवड करण्याचा अजब कारभार सुरू असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील फिनिक्स मिलेनियम मॉलमध्ये एक आईस हॉकी रिंग उपलब्ध असूनही बालेवाडीतच या चाचण्या घेण्याचा अट्टहास का?, असा सवाल खेळाडूंनी उपस्थित करत या चाचण्यांवर बहिष्कार घातलाय.

आईस हॉकीची खासियत : 'आईस हॉकी' हा परदेशात तुफान लोकप्रिय असलेला खेळ गेल्या काही वर्षात भारतातही आपला प्रेक्षकवर्ग जमवू लागलाय. मुळात हा खेळ बंदिस्त स्टेडियममध्ये नियंत्रित तापमानात खेळवला जातो. त्यामुळे याकरता लागणारं स्टेडियम उपलब्ध करून देणं आणि त्याची देखभाल करणं हे तसं खर्चिक काम आहे. मात्र यावर तोडगा म्हणून राज्य क्रीडा संचलनालयानं काढलेल्या अजब उपायांवर आश्चर्य व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बालेवाडीतील राज्यस्तरीय निवड प्रक्रियेलाच स्थगिती दिलीय.

काय आहे प्रकरण : या वर्षी लेह-लडाख इथं होणाऱ्या खेलो इंडिया विंटर गेम्सकरता महाराष्ट्रात विविध खेळांत राज्यस्तरावरील संघ निवडीची प्रक्रिया पुण्यातील बालेवाडी क्रीडा संकुलात सुरू आहे. ज्यात आईस हॉकीचाही समावेश आहे. मात्र आईस हॉकीची सुरू असलेली ही निवड प्रक्रिया केवळ फार्स आहे. खेळाचा अर्थच बदलून टाकण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील आघाडीचा आईस हॉकीपटू हिमांशू शिवाजी राळे आणि इतरांनी याला विरोध करत आपला निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या विरोधाला संघटननेनं केराची टोपली दाखवल्यानं अखेरीस त्यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 साठी सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय आईस हॉकी निवड चाचण्या या पूर्णपणे बेकायदेशीर व भ्रष्टाचारग्रस्त वातावरणात घेतल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे 9 ते 13 जानेवारी दरम्यान घेण्यात आलेली ही सारी निवड प्रक्रिया रद्द करत अॅड-हॉक कमिटीच्या देखरेखीखाली नवीन पारदर्शक पद्धतीनं चाचण्या घेण्याची मागणी न्यायालयाकडं करण्यात आलीय.

उच्च न्यायालयाचे काय आहेत निर्देश : हिमांशू राळे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर शनिवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. तेव्हा युवा खेळाडूंच्या या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्याच्या क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्याच्या मुख्य संचालकांना यावर 18 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीपूर्वी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश जारी करत या निवड प्रक्रियेला स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी कोर्टात त्यांची बाजू मांडली. या प्रकरणात घटनेच्या कलम 14 आणि 16 चं सरळसरळ उल्लंघन तसेच नैसर्गिक न्यायाचा भंग करत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी कोर्टात केला. तसेच निवड प्रक्रिया पारदर्शक व योग्य खेळाडूंना न्याय देणारी असावी जे खेळाच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे :

*28 मे 2025 रोजी आईस हॉकी असोसिएशन ऑफ इंडिया (IHAI) ने अॅड-हॉक कमिटी नेमली व IHAM ची मान्यता निलंबित केलीय.

*आईस हॉकी असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (IHAM) ची मान्यता निलंबित असताना व अॅड-हॉक कमिटी नेमलेली असतानाही राज्य क्रीडा संचालनालयानं IHAM ला चाचण्या करण्याची परवानगी दिली, जी बेकायदेशीर आहे.

*रोलर स्केटिंग रिंगवर आईस हॉकी चाचण्या घेतल्या गेल्या, ज्यामुळे खेळाडूंच्या खऱ्या कौशल्याचं मूल्यमापन होणं शक्य नव्हतं, पुण्यात आईस रिंग उपलब्ध असतानाही हे घडलंय.

*केवळ 19 खेळाडू या निवड चाचणीकरता उपस्थित राहिले व सर्वांची निवड झाली. ज्यामुळे ही निवड प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता असल्याचं स्पष्ट दिसतंय. याचिकाकर्ते व इतर राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना संधी नाकारली गेली.

*अॅड-हॉक कमिटीकडून 7, 11 आणि 12 जानेवारी 2026 रोजी राज्य क्रीडा विभागाला निवड समितीची माहिती दिली, परंतु त्याकडे दर्लक्ष करण्यात आलं.

*IHAI ने 15 जानेवारी 2026 रोजी इथल्या अनियमिततांबाबत पत्र देत नव्यानं निवड चाचण्यांची मागणी केली.

