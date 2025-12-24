ETV Bharat / state

सरकारला दणका! ऊस गाळप परवान्यासाठी अतिरिक्त मदतनिधीची सक्ती करणाऱ्या अध्यादेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

ऊस गाळप परवान्यासाठी प्रति टन 25 रुपये सक्तीला हायकोर्टानं स्थगिती देत साखर कारखान्यांना दिलासा दिलाय.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 8:47 PM IST

मुंबई : ऊस गाळपाच्या सरकारी अध्यादेशाविरोधात दाद मागणाऱ्या साखर कारखान्यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. साखर कारखान्यांकडून प्रति टनामागे 25 रुपये आकारण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टानं स्थगिती दिलीय. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.



काय आहे याचिका? : ऊस गाळपाचा परवाना हवाय तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, पूरग्रस्तांना मदत आणि गोपीनाथ मुंडे ऊस कर्मचारी कल्याण महामंडळासाठी पैसे जमा करण्याची सक्ती करणाऱ्या शासन निर्णयाला अखेर हायकोर्टान स्थगिती दिलीय. या निर्णयाला रोहित पवारांच्या बारामती ॲग्रोनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही जारी केले होते. मात्र समाधानकारक उत्तर न आल्यानं अखेर हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिलीय.



हायकोर्टाचे निर्देश काय? : राज्य सरकारनं परवान्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या रकमेतील 50 टक्के रक्कम जमा केल्याची हमी बारामती ॲग्रो कंपनीनं हायकोर्टाला दिलीय. त्याची नोंद करून घेत हायकोर्टानं बारामती ॲग्रो कंपनीला यंदाच्या गाळपाचा परवाना देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना दिले होते. मात्र अंतिम सुनावणीनंतर जर परवान्यासाठी आकारण्यात आलेली ही रक्कम बेकायदा ठरली. तर याचिकाकर्त्यांनी याकरता भरलेले हे अर्धे पैसे त्यांना व्याजासह परत करावे लागतील अशी ताकीदही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलीय.


काय आहे प्रकरण? : साखर आयुक्तांनी 27 ॲाक्टोबर 2025 रोजी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना पत्र पाठवलंय. ज्यात गाळप परवान्यासाठी आकारलेल्या शुल्काचा तपशील देण्यात आलाय. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन 10 रुपये, पूर निधीकरता प्रति टन 5 रुपये निधी द्यावा लागेल. याव्यतिरिक्त गोपीनाथ मुंडे महामंडळात प्रति टन 10 रुपये अशी 25 रूपये प्रति टन ही रक्कम भरल्याशिवाय कारखान्यांना परवाना दिला जाणार नाही, असं या पत्रातून स्पष्ट करण्यात आलंय. राज्य सरकारनं अचानक जारी केलल्या या सक्तीला कोणताही संविधानिक आधार नाही, असा दावा करत पवारांच्या बारामती ॲग्रोनं या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.

