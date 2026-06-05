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कोर्टालाही आला आईचा कळवळा! आरबीआयनं घर तातडीनं रिकामं करण्यासाठी पाठवलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

आजारी आईला घरातून न काढण्याची मुलाची विनंती उच्च न्यायालयानं मान्य केली. न्यायालयानं मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवत आरबीआयच्या जप्ती नोटीसला तात्पुरती स्थगिती दिली.

BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 2:51 PM IST

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मुंबई : आपल्या मानसिक आजारानं ग्रस्त असलेल्या आईला तिच्या अखेरच्या दिवसांत राहत्या घरातून काढू नये अशी विनंती करणाऱ्या एका मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. राहत घर तातडीनं करण्याकरता बँकेनं धाडलेल्या नोटीशीला आव्हान देणाऱ्या या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याबाबत मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवत आरबीआयच्या नोटीसला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय : मेंदूच्या 'डिमेंशिया' आणि 'हायड्रोसेफॅलस' सारख्या अत्यंत दुर्मीळ आणि गंभीर आजारानं याचिकाकर्त्यांची वयोवृद्ध आई त्रस्त आहे. तिचं आयुष्य मर्यादित आणि उर्वरित आयुष्य तिनं तिच्या राहत्या घरीच घालवणं योग्य राहील. काही प्रकरणांत माणुसकी दाखवण्यात काहीच गैर नाही, याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा दिला. आपलं राहतं घर तातडीनं रिकामं करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निष्कासन नोटीसला उच्च न्यायालयानं तात्पुरती स्थगिती दिलीय.

काय आहे प्रकरण? : पार्था शरथी यांना रिझर्व्ह बँकेनं नोटीस पाठवून त्यांच्या ताब्यात असलेला फ्लॅट तातडीनं रिकामा करून बँकेला त्याचा ताबा सोपवण्याचे निर्देश देत एक पत्र पाठवलं होतं. या नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलं होत की, जर याचिकाकर्त्यानं दिलेल्या मुदतीत घर रिकामं केलं नाही, तर पब्लिक प्रिमिसेस (इव्हिक्शन ऑफ अनऑथोराईज्ड ऑक्युपंट्स) ॲक्ट, 1971 अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना बळजबरीनं घराबाहेर काढून घर रिकामी करायला भाग पाडलं जाईल. या नोटीस विरोधात पार्था यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद : या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी स्वतः न्यायालयापुढं उभं राहत युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, "माझी वयोवृद्ध आई 'डिमेंशिया' आणि 'हायड्रोसेफॅलस' या मेंदूच्या दुर्मीळ आजारानं त्रस्त आहे. तिचं आयुष्य अगदीच मर्यादित असून अशा परिस्थितीत त्यांना राहतं घर तातडीनं घर रिकामं करायला लावल्यास त्यांच्या कुटुंबाचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान होईल". उच्च न्यायालयानं या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य न करता, केवळ मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवत रिझर्व्ह बँकेला 22 एप्रिलच्या पत्रानुसार पुढील तारखेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देत ही सुनावणी सोमवार, 8 जून पर्यंत तहकूब केलीय. तसंच रिझर्व्ह बँकेसह सर्व संबंधित प्रतिवाद्यांना या आदेशासंबंधी पुन्हा नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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