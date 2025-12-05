ETV Bharat / state

सोहराबुद्दीनचा एन्काऊंटर नव्हे हत्याच, कौसर बी हिच्या मृतदेहाचे अवशेष साबरमतीत फेकल्याचा हायकोर्टात दावा

सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीनं सीबीआय कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारपासून अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात झाली.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 7:08 PM IST

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेखचा एन्काऊंटर हा बनावटच होता. त्याच्यासह त्याची पत्नी कौसर बी हिची कशापद्धतीनं गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी मिळून हत्या केली. याचा गोषवारा शुक्रवारी (5 डिसेंबर) मुंबई हायकोर्टात देण्यात आला. तसंच, या हत्येनंतर सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा कशापद्धतीनं पोलिसांनी छळ केला, याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली.


रूबाबुद्दीन शेखच्या याचिकेवर अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात : याप्रकरणी सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीनं सीबीआय कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारपासून अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे गौतम तिवारी यांनी युक्तिवादाला सुरूवात केली. ज्यात त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, गुजरात पोलिसांनी कशापद्धतीनं सोहराबुद्दीनला दुसरीकडे ताब्यात घेऊन तिसरीकडे अटक दाखवण्यात आली आणि त्यानंतर त्याची बनावट एन्काऊंटरमध्ये हत्या करण्यात आली. तसंच कशापद्धतीनं कौसर बी हिचा मृतदेह जाळून तिच्या मृतदेहाची राख साबरमतीत टाकण्यात आली. या घटनेचा एकमेव साक्षीदार तुलसीराम प्रजापतीनं आपला भाऊ कुंदन प्रजापतीला काही गोष्टी सांगितल्या. याची कुणकुण लागताच, त्यालाही अंमलीपदार्थांच्या खोट्या प्रकरणात अडकवून अटक करण्यात आली. तासाभराच्या सुनावणीनंतर काही पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळं शुक्रवारची सुनावणी हायकोर्टाकडून तहकूब करण्यात आली. तसंच सुनावणीची पुढील तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असं कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.


केंद्र सरकारची भूमिका : सोहराबुद्दीन शेख बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून त्याविरोधात सीबीआयच्यावतीनं कोणतंही अपील करणार नसल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला यापूर्वीच कळवलं आहे. दरम्यान, मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाला सोहराबुद्दीन शेखचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे.

साल 2008 मध्ये दिलेला निकाल काय? : 13 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सबळ पुराव्यांअभावी न्यायालयानं या प्रकरणातील सर्वच्या सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. सरकारी पक्षानं कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळं केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही, असा निकाल न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी साल 2018 मध्ये दिला होता. ज्यात तुलसीराम प्रजापतीनं खरोखर पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्याचा एंन्काऊंटर झाला हे पुराव्यांनिशी सिद्ध होतंय. मात्र, सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी हिचं एन्काऊंटर हे बनावट होतं, हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. कोर्टापुढं योग्य पुरावेच नसल्यानं आरोपींना सोडणं भाग आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलं होतं.

खटल्यात काय काय झालं? : इतकंच नव्हे तर सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी हा निकाल जाहीर केल्यानंतर शेख कुटुंबीयांची जाहीर माफी मागत, सबळ पुराव्यांअभावी हा निकाल दिल्याचं मान्य केलं. तसंच सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा निकाल असल्याचंही जाहीर करत निवृत्ती स्वीकारली होती. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्व 22 आरोपींनी न्यायव्यवस्थेवर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली होती. तर सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मात्र या निकालावर नाराजी व्यक्त करत याला हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, बदलत्या तपास यंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोश सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार, यामुळं संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या-ना-त्या कारणामुळं गाजत राहिला. तसंच सीबीआयनं आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की, या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या 5 वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. घटनेच्या तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले.



कसा झाला होता तपास? : 26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलं. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुजरात एटीएसनं राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास साल 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं. या प्रकरणी सीबीआयनं एकूण 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यामध्ये विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात एटीएसचे तात्कालीन प्रमुख डी.जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींसह अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र खटला सुरू असताना अमित शाह आणि वंझारा यांच्यासह एकूण 16 आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यानं त्यांना कोर्टाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. ज्याला सीबीआयकडून कोणताही विरोध केला गेला नाही. त्यानंतर उरलेल्या 22 आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला. यांच्याविरोधात सीबीआयनं एकूण 210 साक्षीदार उभे केले होते, ज्यातील तब्बल 92 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं होतं.



कोण होता सोहराबुद्दीन शेख? : सोहराबुद्दीन शेख हा एक अट्टल गुन्हेगार होता. तो मुळचा मध्यप्रदेशातील झरीना गावचा रहिवासी होता. 90 च्या दशकात त्याची टोळी उदयपूर, अहमदाबाद आणि उज्जैन परिसरात सक्रिय होती. खंडणी, अपहरण, हत्यारांची तस्करी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरोधात दाखल होते. 2004 मध्ये त्यानं राजस्थानमधील संगमरवरी खाणीचे मालक पटणी बंधूंना खंडणीसाठी धमकावलं होतं. याप्रकरणी व्यापाऱ्यांनी त्यावेळी अमित शाह यांना साकडं घातलं. त्यानंतर त्यावेळी गुजरात पोलीस दलातील चकमकफेम अधिकारी डी.जी. वंझारा यांच्याकडे सोहराबुद्दीनचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

