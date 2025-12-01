ETV Bharat / state

अनधिकृत बांधकामांकडे ठाणे महापालिकेची डोळेझाक का? तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश

राज्य सरकारलाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आलेत.

Bombay High Court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 1, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
मुंबई : अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी (1 डिसेंबर) ठाणे महापालिकेला पुन्हा एकदा धारेवर धरलं. शहरात दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामांचं पेव फुटलंय, बेकायदा बांधकामांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच चाललीय. असं असताना ठाणे महापालिकेची अनधिकृत बांधकामांकडे डोळेझाक का? असं म्हणत 2010 पासूनच्या या बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?, असा सवाल हायकोर्टानं केला. तसंच ठाणे महापालिकेला यासंदर्भात तीन दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. याशिवाय, राज्य सरकारलाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आलेत.


काय आहे प्रकरण? : ठाण्यातील कोलशेत, पातलीपाडा येथील गायरान जमीन भूमाफियांनी बळकावली असून त्यावर अनधिकृत बांधकामं उभारण्यात आलीत. या गायरान जमिनीवरील बांधकामं हटवण्यात यावीत, अशी मागणी करत तिथल्या काही स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं अ‍ॅड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला की, गायरान जमिनीवर अनधिकृत बांधकामं उभारण्यात आली असून पालिका प्रशासन व राज्य सरकार याकडे सळसरळ डोळेझाक करतंय. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच याठिकाणी बेकायदा बांधकामं वाढली आहेत. यावर ठाणे महापालिकेच्यावतीनं अ‍ॅड. मंदार लिमये यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला.


ठाणे मनपाची भूमिका हायकोर्टाला अमान्य : बेकायदेशीर बांधकामांच्या बाबतीत ठाणे महापालिका वेळोवेळी कारवाई करत असल्याचं अ‍ॅड. मंदार लिमये यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महापालिकेच्या या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं. बेकायदेशीर बांधकामे अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय उभी राहूच शकत नाहीत. त्यामुळं त्यांची चौकशी का केली नाही?, अशी विचारणा करत ठाणे महापालिका तसंच राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केलेत. तसंच पुढील सुनावणीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोर्टाच हजर राहण्याचे निर्देश देत बेकायदा बांधकाम हटवण्यासाठी महापालिका व राज्य सरकारनं काय पावलं उचलली? त्याबाबत माहिती देण्याच आदेश देण्यात आलेत.


बेकायदा बांधकामांवरून हायकोर्टाची रोखठोक भूमिका :

  • 2010 पासून महापालिका आणि राज्य सरकारनं काय केलं?, संबंधित बांधकामं का हटवली नाहीत?
  • रस्ते लोकांना चालण्यासाठी असतात. मात्र शहरातील रस्ते अशा अनधिकृत बांधकामांनी व्यापलेत.
  • बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना आणखीन पाठीशी घातलं तर मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी लावू, हायकोर्टाचा इशारा
  • अनधिकृत बांधकामं उभी राहतात, महापालिका अधिकारी त्यावर कारवाई करतात. मात्र, त्यानंतर त्याकडे पुन्हा पाहत नाहीत. त्यामुळं ही बांधकामं पुन्हा त्याच जागी उभी राहतात.
  • हा नियमित कर भरणाऱ्या जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. आणखी किती दिवस असे प्रकार सुरू राहणार?

