'घरबसल्या लाडक्या बहिणींना निधी, पण कुपोषणाची समस्येकरता निधी सुटत नाही; हायकोर्टाचे सरकारला खडे बोल

धारणीतील 300 खाटांचं रूग्णालय कधीपर्यंत सुरू करणार?, यावर तातडीनं उत्तर देण्याचे निर्देश देत गुरूवारी यावर सविस्तर आदेश जारी करणार असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 7:44 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 8:01 PM IST

मुंबई : लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे निधी आहे, मात्र कुपोषणासारखी दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हाला वेळ नाही. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेत. मेळघाटात गेल्या दोन वर्षांत कुपोषणामुळे सुमारे 5000 मृत्यू झालेत. मात्र, तरीही राज्य सरकार या विषयावर गंभीर नाही. दरवेळी ते आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात, अशी खंत बुधवारी याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली.



धारणीतील नवं रुग्णालय कधीपर्यंत सुरू करणार? महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची बुधवारी खरडपट्टी काढली. लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र उपचारांअभावी मेळघाता दररोज लहान मुलांचे आणि मातांचे कुपोषणामुळे जीव जात आहेत. त्याकडं पाहायला तुम्हाला वेळ नाही, या शब्दात हायकोर्टानं राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेत. मेळघाटाबद्दल आदेश देताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठानं धारणीतील प्रस्तावित रूग्णालयावरून राज्य सरकारला धारेवर धरलं. 300 खाटांचं रूग्णालय नेमकं कधी सुरू करणार?, यावर उत्तर मागितलं आहे.

हायकोर्ट गुरूवारी सविस्तर आदेश जारी करणार- जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघातात सध्या केवळ 50 बेडचं रूग्णालय उपलब्ध आहे. एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत. मात्र, तिथं वैद्यकिय स्टाफ उपलब्ध नाही. धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्धच नाहीत. या परिसरात मोबाईल पॅथलॉजी लॅब्सचीही वानवा आहे. वैद्यकीय सोयीसांठी इथं सरकारी फंडच दिलाच जात नाही. मध्यंतरी या सर्व गोष्टींना कंटाळून इथल्या डॉक्टरांनी संपाचं हत्यारही उगारलं होतं. धारणीत 16 तर चिखलदऱ्यात 7 अंगणवाड्या आहेत, मात्र तिथली परिस्थितीही बेताचीच असल्यांचं निदर्शनास आलंय. इथल्या रूगणवाहिका चालकांना महिना 17,758 चा भत्ता मंजूर झालाय. मात्र, कंत्राटीपद्धतीनं त्यांच्या पदरी केवळ 12,000 रूपयेच पडतात. या सर्व मुद्यांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीनं तिथं जाऊन बैठक घ्यावी, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि वित्तविभागाचे उपसचिव यांची याबाबतीत बैठक घेण्यात आलीय. 5 डिसेंबरला झालेल्या या बैठकीत इथं एक 300 खाटांचं परिपूर्ण रूग्णालय उभारण्याचं ठरल्याची माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिलीय. यासंदर्भात उद्या, गुरूवारी सविस्तर आदेश जारी करू असं, मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.



काय आहे याचिका - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होतोय. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या झालेल्या सुनावणीत मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिलं होतं. सरकारकडून दिलेली माहिती, मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळंच असल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केलं होतं.

Last Updated : March 25, 2026 at 8:01 PM IST

