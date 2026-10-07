'विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण करणं ही सरकारची जबाबदारी, ते समाजविघातक घटक नाहीत'-मुंबई उच्च न्यायालय
पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीत काय घडलं, वाचा सविस्तर.
Published : October 7, 2026 at 2:21 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या एमपीएससी (MPSC) परीक्षांशी संबंधित मागण्यांप्रकरणी पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनावरून बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. "विद्यार्थी काही समाजविघातक घटक नाहीत. तसेच ते हौस म्हणून आंदोलन करत नाही," अशा शब्दांत हायकोर्टानं यावेळी राज्य सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली. हायकोर्टानं या प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत संपूर्ण भरती आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबतचा ठोस आराखडा सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 25 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. दरम्यान आंदोलकांपैकी 100 जणांच्या एका गटानं या आंदोलनातून माघार घेत असल्याचं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
हायकोर्टाचे खडे बोल - विद्यार्थी हे काही समाजकंटक नाहीत असं स्पष्ट करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, पुण्यात शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी हे बऱ्याचदा संघर्ष करून शिकतात. परीक्षेत किंवा परीक्षा पद्धतीमध्ये काही गैरप्रकार किंवा घोळ झाला असेल, तर त्यांना लोकशाही मार्गानं आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. परीक्षांमध्ये कोणतीही पारदर्शकता नसणं ही चिंतेची बाब आहे. राज्य सरकारनं परीक्षा निष्पक्षपणे घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळेल, याची त्यांना खात्री दिली पाहिजे. हल्ली जे प्रकार घडतायत त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मनातील विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलं.
आंदोलक विद्यार्थ्यांसह सरकारला समज- पुणे हे विद्येचे माहेरघर आहे, त्याची हीच ओळख राहू द्या. जर इथे सतत अशी आंदोलनं होत राहिली, तर भविष्यात अनेक पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवायचं की नाही?, याचा विचार करतील. याशिवाय आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही हायकोर्टानं केवळ अभ्यासावर लक्ष देण्याचं आवाहन केलंय. तुमच काम आंदोलन करणं नाही तर अभ्यास करणं आहे. त्यावर अधिक लक्ष द्या, अशी सूचना करताना आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या करिअरचा विचार करून वर्गात आणि विद्यापीठात परत जावं, अशी सूचनाही हायकोर्टानं केलीय. तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तातडीनं सोडवणं ही राज्य सरकारची जबाबादरी आहे. त्यांनी ते काम वेगानं करावं, असं मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केलं.
राज्य सरकारची भूमिका - यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, आंदोलनकर्त्यांच्या मुख्य मागण्यांपैकी 70 हजार पदांची भरती करणं, राजस्थानच्या धर्तीवर परीक्षा शुल्क 100 रूपये इतकं करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन घेणं या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तसेच, एमपीएससी (MPSC) अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबतची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यावर राष्ट्रपतींच्या अभिप्रायाची प्रतिक्षा आहे. तसेच या संपूर्ण गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली गेलीय. विद्यार्थ्यांचं करिअर धोक्यात येऊ नये म्हणून पोलिसांनी त्यांच्यावर अद्याप कोणतेही गुन्हे दाखल केलेले नाहीत, असंही महाधिवक्ता यांनी यावेळी हायकोर्टात सांगितलं.
कोणी दाखल केली आहे याचिका- आंदोलन करून पुण्यातील प्रमुख सार्वजनिक चौक, रस्ते अडवून लोकांना वेठीस धरले जात आहे. या आंदोलकांमुळे नागरिकांची कोंडी होत आहे, त्यांना तातडीने हटवण्यात यावे, अशी पुणेकरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तसेच आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी ही याचिका वकील श्रद्धा दुबे पाटील आणि वकील रमेश दुबे पाटील यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. राज्य सरकार, पुण्याचे पोलीस आयुक्त व इतर काही जणांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे.
काय आहे याचिका -एमपीएससी परीक्षांमध्ये आढळलेल्या कथित गैरप्रकारांसह विविध मागण्यांबाबत प्रभावित उमेदवारांनी 24 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारकडे निवेदन दिले होतं. त्यानंतर 30 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत मागण्यांवर चर्चा होऊन काही उपाययोजनांवर सहमती झाल्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचं पोलिसांना कळविण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतरही काही जणांनी पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, अहिल्या स्टडी सेंटर आणि अलका टॉकीज चौक येथे आंदोलने सुरू केलं. या आंदोलनांमुळे वाहतूक कोंडी, विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयात जाण्यास अडथळे, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांच्या हालचालींवर परिणाम तसेच स्थानिक रहिवाशांना त्रास होत असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी महिलांची छेडछाड, नागरिकांना धमक्या आणि पत्रकाराला मारहाण झाल्याचंही याचिकेत म्हटलेलं आहे. आंदोलनस्थळांवरील अडथळे तातडीने दूर करून रस्ते व पूल वाहतुकीसाठी खुले करावेत, परवानगीशिवाय सार्वजनिक रस्ते अडवून आंदोलने करण्यास मनाई करावी, पुण्यात आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी आणि संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
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