पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही ऑनर किलिंगसारखे प्रकार घडत असतील, तर आपण प्रगत राज्यात आहोत का?, उच्च न्यायालयाचा सवाल

ऑनर किलिंगच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं पुणे पोलिसांना फटकारलं. महाराष्ट्रात आजही ऑनर किलिंग घडत असतील, तर आपण प्रगत राज्यात आहोत का? असा सवाल न्यायालयानं केला.

Bombay High Court Slams Pune Police
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 10:45 PM IST

मुंबई : आजही महाराष्ट्रात जर ऑनर किलिंगसारखे प्रकार घडत असतील, तर महाराष्ट्राला प्रगत राज्य म्हणायचं का?, असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केलाय. पुण्यातील विक्रम गायकवाडची ही हत्या ऑनर किलिंगचा प्रकार असल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केलाय. या आरोपात तथ्य आहे की नाही?, यावर पुणे पोलिसांना उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण : विक्रम गायकवाड हा तरूण मागासवर्गीय समाजाचा असून त्याची पत्नी मराठा समाजाची आहे. माझे कुटुंबीय तुझी हत्या करतील, असं विक्रमच्या पत्नीनं त्याला सांगितलं होतं. त्यानंतर काही दिवसांतच विक्रमची हत्या झाली. 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी ही घटना घडली होती. विक्रमची धारदार शस्त्रानं वार करत हत्या करण्यात आली होती. मात्र ही हत्या म्हणजे ऑनर किलिंगचा प्रकार असल्याचा दावा आंबेडकरी संघटनांनी करत याविरोधात निषेध मोर्चाही काढला होता. मुळात विक्रमच्या सासरच्यांना हा विवाह कधीही मान्यच नव्हता. त्यांच्या रागातून ही हत्या झाली असून, या हत्येच्या तपासासाठी विशेष पथक स्थापन करावं, अशी मागणी करत विक्रमचा भाऊ सागर गायकवाडनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर सवाल : या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयानं विक्रम गायकवाडची हत्या ही ऑनर किलिंग होती का?, असा थेट सवाल सरकारी वकिलांना विचारला. तसेच या दृष्टीनं पोलिसांनी तपास केला आहे की नाही?, याची माहिती पुणे पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) यांनी प्रतिज्ञापत्रावर द्यावी, असे निर्देश देत या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 19 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

पोलिसांनी केलेली नोंद चुकीची असल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप : विक्रम गाकवाडचे अनुज चव्हाण याच्यासोबत पैशाच्या व्यवहारावरून काही वाद होते. त्याच वादातूनच ही हत्या झाल्याची नोंद पोलिसांनी केली आहे. मात्र कुटुंबीय विक्रमची हत्या हा ऑनर किलिंगचा प्रकार आहे, यावर ठाम आहेत. पोलिसांना वारंवार सांगूनही ते दाद देत नसल्यानं अखेर त्यांना उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागलेत, असा दावा त्यांच्यावतीनं न्यायालयात करण्यात आलाय. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं पुणे पोलिसांना यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलंय. जर ही हत्या म्हणजे ऑर्नर किलिंगचा प्रकार असेल, तर प्रशासनासाठीदेखील ही चिंतेची बाब आहे, असं या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं अधोरखित केलंय.

