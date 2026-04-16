गोरेगाववासियांना अनधिकृत फेरिवाल्यांचा विळखा: उच्छादाला कंटाळून व्यापाऱ्यांची उच्च न्यायालयात धाव
गोरेगावात अवैध फेरीवाल्यांनी विळखा घातला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होत असल्यानं व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Published : April 16, 2026 at 2:23 AM IST
मुंबई : शहरातील फुटपाथ, रस्ते तसेच चौकाचौकात ठाण मांडून बसलेल्या बेकायदा फेरीवाल्यांच्याबाबतीत योग्य ती कायदेशीर कारवाई का करत नाही? वारंवार निर्देश देऊनही परिस्थिती 'जैसे थे' का असते?, असा सवाल करत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिका अधिकाऱ्यांसह मुंबई पोलिसांनाही खडसावलं. इतकंच नव्हे, तर सरकारी अधिकाऱ्यांचं काम जनतेचं रक्षण करणं आहे, हे विसरू नका, असे खडे बोल सुनावत याबाबत मंगळवरच्या सुनावणीत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाला दिलेत.
काय आहे प्रकरण : गोरेगाव पश्चिम येथील स्टेशन परिसरात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाप्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशननं वकील आफ्रिन दलाल आणि वकील अनोष इराणी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. इथल्या अवैध फेरीवाल्यांनी परिसरातील सर्व सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून लोकांना चालायला जागीही ठेवलेली नाही. नागरिकांना दररोज होणाऱ्या या त्रासाकडं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं असून रेल्वे स्थानकाबाहेर आणि लगतच्या आरे रोड जंक्शनच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या सुळसुळाटाबाबत वारंवार पोलिसांत तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.
गोरेगावकरांना फेरिवाल्याचा विळखा : याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकील इराणी यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, हे फेरीवाले रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांनाही त्रास देतात. पालिका आणि गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडं अनेकदा तक्रारी करूनही ते यांच्याविरूद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून ही परिस्थिती वाढत जाऊन सध्या तिच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. इराणी यांनी आरोप केलाय की, बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीची व्हॅन येण्यापूर्वीच कोणीतरी फेरीवाल्यांना पूर्वकल्पना देतं. इतकंच काय या फेरीवाल्यांनी लोकांवर हल्ले केल्याच्याही घटना इथं घडल्यात. काही दिवसांपूर्वीत एका वृद्ध व्यक्तीला फेरवाल्यांनी मिळून बेदम मारहाण केल्याचं समजताच त्यावर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार व पालिकेला चांगलंच धारेवर धरलं. इतकं सारं घडत असताना प्रशासन काय करतंय?, अधिकाऱ्यांनी जे करायला हवं ते का करत नाहीत? तुम्ही जनतेच्या रक्षणासाठी आहात. तुम्हाला दिलेले निर्देशही जर पाळता येत नसतील तर आम्हाला नव्यानं अधिक स्पष्ट निर्देश द्यावे लागतील, अशी कानउघडणी करत याप्रकरणी पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 21 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
