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'काम बंद केलंत तर पगारही बंद करतो'; हायकोर्टाच्या दट्यानंतर डॉक्टरांची संपातून माघार

डॉक्टरांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारला गंभीरतेनं विचार करण्याचे निर्देश देतोय, मात्र तुमच्याकडं आलेल्या रुग्णांच्या जीवावर संप पुकारणं योग्य नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं संपकरी डॉक्टरांना सुनावलं.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 9:27 PM IST

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मुंबई - राज्यभरात सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या कामबंद आंदोलनाचे राज्याच्या आरोग्य व्वस्थेवर काय परिणाम होतील? याचा विचार केला आहे का? असा सवाल करत हायकोर्टानं गुरूवारी या मुद्द्यावर सुमोटो याचिका घेत संपावर गेलेल्या डॉक्टरांची चांगलीच कानउघडणी केली. तसेच जर पालिका रूग्णालयात एक रूग्ण जरी उपचारांविना दगावला तर याद राखा. काम बंद केलंत ना मग पगार घेणंही थांबवा, या शब्दांत हायकोर्टाचा दट्या पडताच डॉक्टरांनी संप मागे घेत कामावर परतण्याची ग्वाही हायकोर्टात दिली.

डॉक्टरांच्या संपावर हायकोर्टानं दाखल केली सुमोटो याचिका - डॉक्टरांच्या संपाचा दुसरा दिवस उजाडताच हायकोर्टानं यासंदर्भत हस्तक्षेप करत सुमोटो याचिका दाखल करून घेत 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन' (महाराष्ट्र), मार्ड तसेच राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस देऊन दुपारी 1 वाजता तातडीची सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं दुपारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं आयएमएला (IMA) थेट इशारा दिला की, जर वैद्यकीय संघटनेने संघर्षाचा मार्ग अवलंबला, तर कामबंत केलेल्या काळातील वेतन थांबवण्याचे आदेश आम्हालाही द्यावे लागतील. “तुमच्याकडे आलेल्या रुग्णांच्या जीवावर तुम्ही संप करणार का? काम नाही तर मग पगारही मिळणार नाही हे ध्यानात ठेवा. महानगरपालिकेच्या किंवा सरकारी रुग्णालयात एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला तर याद राखा. संप मागे घेऊन तुम्ही रुग्णांवर तातडीनं उपचार सुरू करा. आम्ही राज्य सरकारला होमिओपॅथ नोंदणीच्या बाबतीत युद्धपातळीवर कारवाई करण्यास सांगू,” असं हायकोर्टानं संपकरी डॉक्टरांना ठणकावलं.

डॉक्टरांच्या या आंदोलनामागील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारनं लागू केलेला निर्णय, ज्यानुसार काही विशिष्ट होमिओपॅथी (बीएचएमएस) चिकित्सकांना एक ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यानंतर थेट महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (एमएमसी) स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आलीय.

डॉक्टर संघटनेची कोर्टापुढे माघार - हायकोर्टाचा हा रौद्र अवतार पाहून आयएमएचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपामागची कारणे सांगताना स्पष्ट केलं की, आम्ही या संपाचे समर्थन करत नाही. आयएमए पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, हा संप तत्काळ मागे घेतला जाईल. यावर संघटनेच्या परिपक्वतेची प्रशंसा करत, हायकोर्टानं समाधान व्यक्त केलं. तसेच आम्ही तुमच्या मागण्यांचा जलदगतीनं विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देतोय, होमिओपॅथ नोंदणीच्या मुद्द्यावर प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या अध्यादेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.

त्यामुळे इंडियन मेडिकल असोसिएशननं (आयएमए) आपला संप 'तत्काळ' मागे घेत असल्याचं दुपारीच हायकोर्टापुढे मान्य केलं. यावेळी सरकारी डॉक्टरांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सच्या (एमएआरडी) केंद्रीय युनिटचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे म्हणाले की, सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात त्यांनी आपत्कालीन सेवा कुठेही थांबवलेल्या नाहीत.

डॉक्टरांच्या अशा भूमिकेचं कधीही समर्थन करता येणार नाही - 'आमच्या मागण्यांची कोंडी कायम राहिल्यास आम्ही आपत्कालीन सेवाही स्थगित करू' या डॉक्टरांच्या धमकीबद्दल यावेळी हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सेवाधर्म असलेल्या डॉक्टरांनी संप पुकारल्यानं आम्हाला फार वाईट वाटतंय. याचे काय परिणाम होऊ शकतात? याचाही विचार करा. जर एखाद्या कारखान्यात महिनाभर संप झाला, तर सर्वात वाईट परिणाम म्हणजे एकूण उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होतो. मात्र, डॉक्टरांच्या संपात जर रुग्ण दगावला, तर त्याला पुन्हा जिवंत करता येईल का? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. याप्रकरणी हायकोर्टानं ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक आणि वकील अमोघ सिंग यांची न्यायालयाचे मित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आणि पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

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BOMBAY HIGH COURT ON MARD IMC
MARD IMC DOCTORS STRIKE
डॉक्टर संप मागे
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT ON DOCTORS STRIKE

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