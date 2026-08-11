'एफडीए'नं अधिकारांचा वापर विवेकपूर्ण पद्धतीनं केला नाही तर त्यांना दंड आकारावाच लागेल - हायकोर्ट
कोर्टाच्या दट्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाईची नोटीस मागे घेत फार्मा कंपनीला कारणेदाखवा नोटीस बजावण्याची तयारी दर्शवली आहे.
Published : August 11, 2026 at 10:13 PM IST
मुंबई : औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याचं कारण पुढे करत त्याच्या विक्री व वितरणावर बंदी घालणाऱ्या एफडीएला मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी पुन्हा एकदा खडे बोल सुनावलेत. नियमभंगाविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला असला तरी त्याचा वापर विवेकपूर्ण पद्धतीनं करणं आवश्यक आहे. मच्छर मारण्यासाठी तलवार वापरली जात असेल तर ते योग्य नाही. मात्र न्यायानं ही कारवाई होणं अपेक्षित असून एफडीएनं आपल्या अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर केला नाही तर त्यांना मोठा दंड ठोठवावा लागेल, अशी तंबी हायकोर्टानं एफडीएला दिलीय.
काय आहे प्रकरण? - कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या ऍसीलॉक या औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याच्या कारणावरून एफडीएनं या कंपनीवर कारवाई करत सुमारे 2.45 कोटी रुपयांचा औषधसाठा राज्यभरातून जप्त केलाय. मात्र, ही कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही, असा दावा करत या कारवाई विरोधात कंपनीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळ ज्येष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्या कंपनीच्यावतीनं बाजू मांडताना न्यायालयात सांगितलं की, विक्री आणि वितरणावर बंदी घालणारी एफडीएची कारवाई मनमानीकारक असून या कारवाईमुळे कंपनीला मोठे नुकसान झालंय. तर राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी औषधांच्या नावांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्यानं ही कारवाई करण्यात आल्याचं यावेळी कोर्टाला सांगितलं. तसेच ही कारवाई प्रतिबंधात्मक होती, त्यामुळे ती मनमानी म्हणता येणार नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीनं केला गेला.
हायकोर्टाकडून एफडीएची कानउघडणी - दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं एफडीएच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत, सुनावणीची घेणं आवश्यक आहे, असं मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. इतकेच नव्हे तर गेल्या दोन आठवड्यात कंपनीचं नेमकं किती नुकसान झालंय, याची आम्हाला चिंता नाही. मात्र, ही औषध न मिळालेल्या रुग्णांची आम्हाला चिंता असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलं. त्यावर एफडीएनं आपले आधीचे आदेश मागे घेत कॅडिला फार्मास्युटिकल्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावत कंपनीचं म्हणणे ऐकून घेऊन त्यानंतर आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ अशी हमी हायकोर्टाला दिली, याची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा -
- गंभीर त्रुटींमुळे आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांवर FDA ची कारवाई; 135 संस्थांना नोटिसा, 10 परवाने रद्द
- "तुकाराम मुंढेंची बदली विसरून जा!" राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे मोठे वक्तव्य; बदलीच्या चर्चांना पूर्णविराम
- 'जितक्या जास्त बदल्या, तितके अधिक सकारात्मक बदल'; तुकाराम मुंढेंची गर्जना, भेसळखोरांनाही दिला थेट इशारा