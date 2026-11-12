नव्या-जुन्या विकासकाच्या वादात इमारतीचा पुनर्विकास रखडवता येणार नाही - हायकोर्ट
'पुनर्विकास करारात बांधकाम किती दिवसांत पूर्ण होईल हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही', असा दावा करणं विकासकांनी थांबवावं, असे हायकोर्टाने खडे बोल सुनावलेत.
Published : November 12, 2026 at 1:45 PM IST
मुंबई : विकासकाच्या नफ्यापेक्षा इमारतीत राहणाऱ्या लोकांचा जीव लाख मोलाचा आहे. त्यामुळे विकासक आणि सोसायटीच्या वादात तिथल्या रहिवाशांना अनिश्चित काळासाठी धोकादायक इमारतीत खितपत ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिलाय.
हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण - एखाद्या पुनर्विकासात नफा कमावणं हा विकासकाचा मुख्य व्यावसायिक हेतू असतो. रहिवाशांना सुरक्षित आणि दर्जेदार घर मिळवून देणं हा पुनर्विकासाकरिता पुढाकार घेणाऱ्या सोसायटीचा उद्देश असतो. यात तिथल्या स्थानिक रहिवाशांच्या हितापुढे बिल्डरचं आर्थिक गणित दुय्यम ठरते. अशा परिस्थितीत जर सोसायटीनं नवा विकासक निवडला तर जुन्या विकासकासोबत सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा फटका रहिवाशांना बसता कामा नये, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठानं स्पष्ट केलंय. तसेच पुनर्विकास करारात किती दिवसांत बांधकाम पूर्ण व्हावं हा मु्द्दा महत्त्वाचा नाही, असा युक्तिवाद प्रत्येक विकासक करू शकत नाही. अशा तांत्रिक बाबी पुढे करून इमारतीचा पुनर्विकास रखडवला जाऊ शकत नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
काय आहे प्रकरण? - साल 2012 पासून पश्चिम उपनगरातील एका इमारतीचा पुनर्विकास रखडला होता. अखेर रहिवाशांनी कंटाळून विकासक बदलला. यावर आधीच्या विकासकानं आक्षेप घेतला. अखेर पुनर्विकासात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी तिथल्या रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. इमारतीच्या प्रस्तावित पुनर्विकासात कोणताही अडथळा न करण्याचे आदेश न्यायालयाने आधीच्या विकासकाला द्यावेत, अशी विनंती या रहिवाशांनी आपल्या याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केली होती. या रहिवाशांची इमारत धोकादायक असल्याचं अद्याप महापालिकेनं जाहीर केलेलं नाही. तेव्हा तिच्या पुनर्विकासाची तातडीनं आवश्यकता नाही, असा दावा आधीच्या विकासकानं हायकोर्टात केला होता. मात्र हा दावा हायकोर्टानं फेटाळून लावला. ही इमारत 40 वर्षे जुनी आहे. या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचं रहिवाशांनी ठरवलेलं आहे. असं असताना प्रशासनानं ही इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्याची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची विनंती मान्य केली.
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