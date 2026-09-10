संपूर्ण मुंबईत घाणीचं साम्राज्य पसरलंय, हायकोर्टाकडून बीएमसीची कानउघडणी
प्रत्येक वॉर्डातील अधिकारी आता अस्वच्छतेसाठी जबाबदार राहील. जे काम करणार नाहीत त्यांनी कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईसाठी तयार रहावं, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
Published : September 10, 2026 at 10:21 PM IST
मुंबई : दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या घनकचऱ्याच्या प्रश्नावरून हायकोर्टानं गुरूवारी मुंबई महापालिकेला चांगलंच धारेवर धरलं. संपूर्ण शहर सध्या कचऱ्यानं बरबटलेलं असून महापालिकेची यंत्रणा सध्या निष्क्रिय झालीय. मात्र, यापुढे हे खपवून घेतलं जाणार नाही असा स्पष्ट इशाराच हायकोर्टानं पालिकेला दिलाय. इतकेच नव्हे तर तुमचे वॉर्ड अधिकारी काम करत नसतील तर त्यांच्यावर आता अवमानाची कारवाई करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय राहणार नाही. ही शेवटची संधी समजा असा निर्वाणीचा इशाराच हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिलाय.
काय आहे प्रकरण? - कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारं वायू प्रदूषण व इतर समस्यांबाबत कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई शहर आणि उपनगरातील कचऱ्याची परिस्थिती अधोरेखित करत हायकोर्टानं तीव्र संताप व्यक्त केला.
पालिकेच्या निष्क्रियतेवर हायकोर्टाची नाराजी - सगळीकडे सध्या केवळ कचराच दिसतोय. पालिकेची यंत्रणा काम कार्यरत आहे का?, असा सवाल उपस्थित होतोय. अशापद्धतीनं घनकचऱ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं तर आपण स्वतःला आंतरराष्ट्रीय शहर कसं म्हणवून घेणार? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिस्थितीवर फारसा परिणाम दिसत नसल्याचं यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं. इतकेच काय तर पालिका अधिकारी आम्हाला खोटी आश्वासनं देत असून वॉर्ड अधिकारी अपेक्षित पद्धतीनं काम करत नसल्याचंही यावेळी हायकोर्टानं पालिकेला सुनावलं.
कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी व नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घ्यावी, अशी सूचनाही यावेळी हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला केलीय. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर कठोर दंड आणि फौजदारी कारवाई करण्याबाबत सरकारनं विचार करावा असंही हायकोर्टानं नमूद करत या प्रकरणावरील सुनावणी 7 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
शहरातील अस्वच्छतेला पालिका अधिकारीच जबाबदार - रस्त्यावर कचरा किंवा घाण आढळली तर त्यासाठी संबंधित पालिका अधिकारीच जबाबदार असतील. वारंवार जर एखाद्या अधिका-याकडून कामचुकारपणा होताना दिसला, तर आम्ही थेट त्या अधिकाऱ्याला पदावरून हटवू शकतो. अशा अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सेवेत राहण्याचाच अधिकार नाही, अशा कठोर शब्दांत हायकोर्टानं पालिकेची कानउघडणी केलीय. तसेच पालिकेनं 26 वॉर्डांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांची स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक व्यवस्था पाहणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची यादी आणि स्वच्छता मोहिमेसाठी तयार केलेली एसओपी पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सिंगापूरमधील कठोर नियमांचा दाखला यावेळी हायकोर्टानं दिला. परदेशात स्वच्छतेचे नियम अतिशय कठोर असून दोषी ठरलेल्या व्यक्तीवर 2000 सिंगापूर डॉलर किंवा त्याहून अधिक दंड होऊ शकतो. याशिवाय दोषींना सार्वजनिक ठिकाणांची 12 तासांपर्यंत स्वच्छता करण्याची सुधारात्मक शिक्षा देण्याचीही पद्धत आहे असंही यावेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
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