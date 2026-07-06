अधिकाऱ्यांच्या नाकार्तेपणामुळे रस्त्यांवर लोकांचे जीव जातायेत, याला जबाबदार कोण?, उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला सवाल
लोकांचा जीव गटारात पडून जाणार नाही, अशी हमी देणार का? अशी विचारणा करत नुकसानभरपाई माणसाच्या जीवापेक्षा मोठी नसते, हे लक्षात ठेवा, असंही न्यायालयानं पालिकेला सुनावलं.
Published : July 6, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई : उघडी गटारं आणि मॅनहोल्सबाबत वारंवार आदेश देऊनही महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचा ढिसाळ कारभार आणि त्यांच्या नाकार्तेपणामुळे रस्त्यांवर लोकांचे जीव जातायेत, याला जबाबदार कोण? असा उद्विग्न सवाल उपस्थित करत सोमवारी (6 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसंच यापुढं तरी लोकांचा जीव गटारात पडून जाणार नाही, अशी हमी देणार का? अशी विचारणा करत कोणतीही नुकसानभरपाई माणसाच्या जीवापेक्षा मोठी नसते, हे लक्षात ठेवा असंही उच्च न्यायालयानं महानगरपालिकेला सुनावलं.
साकिनाका घटनेवरून पालिकेची कानउघडणी : मुंबईत 72,774 मॅनहोल्सवर संरक्षण जाळ्या बसवल्याचा पालिकेचा दावा किती पोकळ आहे? हे पहिल्याच आठवड्यात स्पष्ट झालंय. कुठे आहेत संरक्षक जाळ्या?, असा सवाल करत उच्च न्यायालयानं पालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, मॉन्सूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मुंबईतील साकिनाका परिसरात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची विशेष समितीकून चौकशी सुरू असून सहाय्यक आयक्त पदाच्या चार अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलंय. तसंच पीडित कुटुंबीयांना 10 लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात आली असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, असं पालिकेच्यावतीनं उच्च न्यायालयात स्पष्ट करताना येत्या आठवड्याभरात मुंबईतील धोकादायक मॅनहोल्सचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, अशी ग्वाही पालिकेच्यावतीनं देण्यात आलीय. मात्र हे सगळं एखाद्याचा जीव गेल्यावरच का होतं?, यापुढं एकही जीव जाणार नाही, अशी हमी तुम्ही का देत नाही?, नुकसान भरपाई देऊन गेलेला माणूस परत येणार आहे का?, असे सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं सोमवारी पालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
खड्ड्यांबाबतच्या तक्रार निवारणासाठी तातडीनं व्हॉट्सॲप नंबर जारी करा : मुंबईतील खड्यांबाबतच्या तक्रार निवारणासाठी तातडीनं व्हॉट्सॲप नंबर जारी करून तो सर्व वर्तमानपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांवरून जाहीर करा. या हेल्पलाईनवर लोकांना फोटोंसह थेट तक्रार देण्याची मुभा द्या. तसंच दिलेल्या तक्रारींवर तातडीनं कारवाई करत समस्या सोडवल्याचा फोटो पालिकेच्यावतीनं तिथंच प्रसिद्ध करा, असे निर्देश यावेळी उच्च न्यायालयानं पालिकेला दिलेत. पाणी साचण्याच्या समस्येबाबतही ही पद्धत वापरण्याचा विचार करा जेणेकरून समस्या तातडीनं सोडवली गेलीय, याचा पुरावा थेट नागरिकांपर्यंत पोहचेल, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयानं पालिकेला केलीय. यावर उत्तर देताना पालिकेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय की, खड्ड्यांच्याबाबतील उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचं पूर्ण पालन केलं जातंय. याकरता हेल्पलाईन कार्यान्वित असून त्यावर आतापर्यंत 1600 तक्रारी दाखल झाल्यात. ज्यापैकी 1235 तक्रारींचं तत्काळ निवारण करण्यात आलंय. दरम्यान, याची नोंद घेत उच्च न्यायालयानं सुनावणी 14 जुलैपर्यंत तहकूब करत पुढील सुनावणीत केलेल्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
काय आहे याचिका? : मुंबई उच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये मुंबईत डॉक्टर अमरापूरकर यांच्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूनंतर शहरातील खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नांवर विविध निर्देश दिले होते. मात्र, त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावा करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही कालांतरानं उच्च न्यायालयानं निकाली काढली. मात्र उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असल्याचं एका घटनेनं स्पष्ट झालं. डोंबिवलीत एका 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याचा दाखला देत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी नव्यानं याचिका दाखल केलीय.
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