'... तर निवडणुका हव्यातच कशाला'; मुंबईतल्या अस्वच्छतेवरुन हायकोर्टानं बीएमसीला अक्षरशः झापलं!
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडच्या मुद्यावरून संपूर्ण मुंबईत पसरलेल्या कचऱ्याच्या साम्राज्यावरून हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील कोर्टानं मागवलाय.
Published : November 3, 2026 at 7:22 PM IST
मुंबई - कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडच्या मुद्यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं स्थानिक लोकप्रतिनिधी या नात्यानं नगरसेवक करतात काय? मुंबईकरांना स्वच्छ शहर जर ते उपलब्ध करून देऊ शकत नसतील तर कशाला हव्यात पालिका निवडणूका? शहराचा कारभारही राज्य सरकारच्याच हाती सोपवा. अशा अत्यंत कडक शब्दात हायकोर्टानं मंगळवारी मुंबई महापालिकेला शहरातील वाढत्या अस्वच्छतेबाबत धारेवर धरलं.
काय आहे प्रकरण - विक्रोळीतील कन्नमवार नगरच्या रहिवाशांनी कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या दुर्गंधी आणि वायू प्रदूषणाविरोधात याचिका केली होती. मात्र, रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडलेले कचऱ्याचे ढीग पाहून हायकोर्टानं या याचिकेची व्याप्ती संपूर्ण मुंबईच्या अस्वच्छतेच्या समस्येपर्यंत वाढवलीय. एकेकाळी स्वच्छ आणि टापटीप समजले जाणारे दक्षिण मुंबईतील कफ परेड, कुलाबा यासारखे भागही आता रस्त्यावरील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे विदारक अवस्थेत आहेत. इतकंच काय हायकोर्टातील न्यायमूर्ती राहत असलेल्या परिसरात नाक्यावरही कांजूरमार्ग सारखे छोटे कचऱ्याचे ढिग दिसू लागल्याचं न्यायमूर्ती निला गोखले यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. वरळी आणि नरिमन पॉईंटसारखे व्हीआयपी भाग स्वच्छ ठेवले म्हणजे संपूर्ण शहर स्वच्छ आहे, असा दावा पालिका करू शकत नाही, असंही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
आता थेट वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर कारवाई - खरं तर प्रत्येक वॉर्डमधील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी तिथल्या वॉर्ड ऑफिसर्सची असते. कचरा साफ न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर थेट न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा देण्यात आलाय. तसंच पुढील सुनावणीत किती वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत कोर्टाची मदत करण्याकरता अमायकस क्युरींची निवड करणार असल्याचंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरणात जगणं हा नागरिकांचा राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे आणि प्रशासन त्याचं उल्लंघन करू शकत नाही असं हायकोर्टानं मंगळवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केलंय.
हायकोर्टानं मुंबईच्या स्वच्छतेबाबत दिलेले महत्त्वाचे निर्देश :
- याबाबत तयार केलेल्या उच्चस्तरिय समितीसोबत लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल. ज्यात संबंधित वकिलांनाही आपली उपस्थिती लावावी.
- ग्रुप टास्क फोर्स : घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि नागरिकांचा समावेश असलेला एक विशेष टास्क फोर्स पालिकेनं तयार करावा.
- तक्रार यंत्रणा : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) कांजूरमार्ग येथील दुर्गंधी आणि प्रदूषणावर बारीक लक्ष ठेवावे आणि नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी हक्काची यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी.
काय आहे याचिका - कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारं वायू प्रदूषण व इतर समस्यांबाबत कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरूय. त्यावेळी मुंबई शहर आणि उपनगरातील कचऱ्याची परिस्थिती अधोरेखित करत हायकोर्टानं तीव्र संताप व्यक्त केला.