महापालिकेचे अधिकारी कुठल्या दुनियेतील हवेत जगतात? AQI सुधारल्याचा बीएमसीचा दावा हायकोर्टाला अमान्य
बांधकामांमुळं झालेलं प्रदूषण हे फक्त्त 9 टक्के आहे आणि त्यावरही उपाययोजना करण्याचं काम सुरू आहे, असं महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.
Published : January 23, 2026 at 8:15 PM IST
मुंबई : एमएमआर क्षेत्रात खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवरून (AQI) मुंबई हायकोर्टानं शुक्रवारी (23 जानेवारी) आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं. मुंबईची अवस्था दिल्लीसारखी होऊ द्यायची नसेल तर आतापासूनच कठोर उपाययोना करण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं पालिका आणि राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाची चांगलीच कानउघडणी केली. तसंच आता प्रदूषणाचे नियम मोडणाऱ्या बांधकाम साईट्सवर 5 लाखांऐवजी 5 कोटींचा दंड आकारण्याची गरज असल्याचं मत देखील हायकोर्टानं व्यक्त केलंय. दरम्यान, सकाळच्या सत्रात तर हायकोर्टानं थेट नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश जारी केले होते. पण सायंकाळी पुन्हा झालेल्या सुनावणीत हे आदेश तातडीनं लागू करत नाही, मात्र भविष्यात ते कधाही लागू करू शकतो, या शब्दांत नवी मुंबई पालिका आयुक्तांना केवळ ताकीद देत तूर्तास सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केलीय.
नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याची तंबी : AQI संदर्भात मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांच्यावतीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल होणं अपेक्षित होतं. मात्र मुंबई हायकोर्टात आयुक्तांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता त्याऐवजी नवी मुंबई महापालिका शहर अभियंत्याचं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं पुढील निर्देश देईपर्यंत नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश जारी केले होते. पण सायंकाळी पुन्हा झालेल्या सुनावणीत हे आदेश तातडीनं लागू करत नाही, मात्र भविष्यात ते कधाही लागू करू शकतो, या शब्दांत नवी मुंबई पालिका आयुक्तांना केवळ ताकीद देत तूर्तास सुनावणी मंगळपारपर्यंत तहकूब केलीय. तसंच गरज पडल्यास AQI च्याबाबत हयगय करणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांबाबतही असेच आदेश द्यावे लागतील, असा इशाराही हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला (बीएमसी) दिलाय. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
बीएमसीला योग्य आकडेवारी देण्याचे निर्देश : सप्टेंबर 2025 पासून आतापर्यंत किती मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवलेत, याची निश्चित आकडेवारी आणि त्याचा डेटा मुंबई महापालिकेला (बीएमसी) पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश दिलेत. आज सकाळी झालेल्या सुनावणीत अमायकस क्युरी आणि वनशक्तीतर्फे वकिलांनी मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची सद्य:स्थिती मांडली गेली. ज्यात शहरातील वृद्ध आणि लहान मुलांवर सध्याच्या खराब हवेचे फार वाईट परिणाम होत असून, गेल्या काही दिवसांत मुंबईत 30 टक्के रुग्ण वाढल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसंच महापालिकेनं लावलेल्या 500 एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम या सेंट्रल सिस्टीमशी जोडल्या गेल्या नसल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला. मात्र, ही बाब महापालिकेच्या वकिलांनी फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महापालिकेचे अधिकारी कुठल्या दुनियेतील हवेत जगतात?, असा सवाल उपस्थित केलाय.
वाढती बांधकाम हे AQI घसरण्याचं कारण नाही : सकाळच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, शहरातील वाढत्या बांधकामांमुळेच ही परिस्थिती उद्भवलीय. तसंच मुंबईची अवस्था हवेच्या बाबतीत दिल्ली सारखी होऊ नये, याकरता आताच कठोर उपाय करावे लागतील. यावरही महापालिकेचे वकील ए. यू. कामदार यांनी असहमती दर्शवली. बांधकामांमुळं झालेलं प्रदूषण हे फक्त्त 9 टक्के आहे आणि त्यावरही उपाययोजना करण्याचं काम सुरू आहे, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. यावर जर असं असेल तर हवेच्या प्रदूषणाचं 91 टक्के कारण तुम्हाला माहितीच नाही, असा त्याचा अर्थ होतो, अशी टिप्पणी हायकोर्टानं केलीय.
