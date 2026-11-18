परदेशी पाहुण्यांप्रमाणे मुंबईकरांनाही VVIP वागणूक द्यायला काय हरकतंय? हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेसह सरकारला सवाल
ब्रिटनचे शाही दाम्पत्य मुंबईत असताना मुंबई महापालिकेकडून स्वच्छता करण्यात आली. मात्र, अशी कायमस्वरुपी उपाययोजना का करण्यात येत नाहीत, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं केला आहे.
Published : November 18, 2026 at 7:52 PM IST
मुंबई : परदेशातून आलेल्या शाही पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी दक्षिण मुंबईतील बलार्ड इस्टेटसारखा परिसर लखलखीत केलात. अशी साफसफाई बीएमसी आणि राज्य सरकारनं मुंबईतील इतर भागांतही केली पाहिजे. डंपिंग ग्राऊंडवर प्लास्टिकयुक्त कचऱ्याचा जो डोंगर तयार होतोय. त्याबाबत चिंता व्यक्त होत असताना प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी का आणत नाही?, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं ब्रिटनच्या शाही दाम्पत्यासाठी मुंबई महापालिकेनं रातोरात केलेल्या चकाचक सफाईवर बोट ठेवलंय.
मुंबईकरांनाही खास पाहुण्यांसारख वागवायला काय हरकतंय? - कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवर येणाऱ्या कचरा विल्हेवाटीबाबतच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हा गंभीर विषय शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवरील कचऱ्याच्या समस्येशी थेट जोडलेला असल्याचं हायकोर्टानं यापूर्वीच स्पष्ट केलंय. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, जर प्रशासनाची इच्छाशक्ती असेल, तर ते क्षणात गोष्टी बदलू शकतात. हे आपण आजवरच्या अनेक अनुभवातून शिकलोय. प्रत्येक काम हे विजेच्या वेगाने होऊ शकतं. मात्र, त्यासाठी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात येण्याची वाट का पाहता?, प्रशासन फक्त खास पाहुण्यांसाठीच जागं होणार का? हे योग्य नाही. या शहराचा कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या सामान्य मुंबईकरांसाठी तुम्ही ही तत्परता कधी दाखवणार?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. परदेशातून शाही पाहुणे आलेत. त्यामुळे बॅलार्ड इस्टेट बघा कसं चकाचक आणि पॉलिश केल्यासारखं दिसतंय. जर तुम्ही ठरवलंत तर तुम्ही ते सहज करू शकता. यात रंगकाम करणं, पाण्यानं रस्ते धुणे या गोष्टी येतात. हे इथल्या नागरिकांसाठीही करा. त्यामुळे दोन दिवसांचा हा तात्पुरता दिखावा करण्याऐवजी वाढत्या कचऱ्याबाबत कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलं.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडची न्यायमूर्तींकडून दुसऱ्यांदा पाहणी -न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी मंगळवार, 17 नोव्हेंबर रोजी कांजूरमार्ग कचराभूमीला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेतला. तेथील प्लास्टिकमिश्रित कचऱ्याचे डोंगर, दुर्गंधी आणि विषारी वायूंच्या उत्सर्जनाबद्दल हायकोर्टानं बुधवारच्या सुनावणीत तीव्र चिंता व्यक्त केली. मुंबईत प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यासाठी कोणताही व्यावसायिक दबाव न जुमानता कठोर पावले उचलावीत, अशी सूचनाही यावेळी हायकोर्टानं केली. माथेरान आणि महाबळेश्वर यांसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी प्लास्टिक बंदी आहे का? राज्य सरकारचं याबाबत नेमकं धोरण काय आहे?, याचा खुलासा पुढील सुनावणीत मागवण्यात आलाय. तसेच यासंदर्भात न्यायालयानं नेमलेल्या देखरेख समितीला कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडमधील प्रदूषण आणि दुर्गंधीचे अंतर्गत ऑडिट करण्याचे आदेश जारी केलेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 डिसेंबर रोजी होणार असून, त्यापूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आलेत.
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