गंभीरता दाखवली नाही तर मुख्य सचिवांना उत्तर देण्यासाठी कोर्टात हजर करू, 'सिंहगड'च्या घोटाळ्याबाबत हायकोर्टाची सरकारला ताकीद
सिंहगड शिक्षण संस्थेतील शेकडो कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयानं सरकारवर ताशेरे ओढलेत. सचिव पदावर असलेल्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पुढील बुधवारी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिलेत.
Published : November 20, 2026 at 8:02 PM IST
मुंबई : सिंहगड शिक्षण संस्थेतील शेकडो कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. आम्ही या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेऊन आदेश देतोय. मात्र, जर प्रशासनच गंभीर नसेल तर आम्ही आमच्यापुढील यासंदर्भातील सारी प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करून टाकतो, अशी उद्विग्न भावना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं शुक्रवारच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केली. या खंडपीठासमोर या प्रकरणाशी संबंधित सुमारे 220 याचिका सध्या प्रलंबित आहेत.
राज्य सरकार जराही गंभीर नाही का? - राज्यातील एका मोठ्या शिक्षण संस्थेशी संबंधित आर्थिक घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार जराही गंभीर नाही का?, लाखो विद्यार्थ्यांचं आणि हजारो कर्मचाऱ्यांचं भवितव्य या संस्थेशी निगडीत आहे. त्यामुळे सचिव पदावर असलेल्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पुढील बुधवारी यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. तसेच जर याबाबत प्रशासनानं गंभीरता दाखवली नाही तर राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्यासाठी कोर्टात हजर करू, अशी ताकीदही शुक्रवारी हायकोर्टानं दिलीय. महाराष्ट्रात यापूर्वी यापेक्षा मोठा शैक्षणिक घोटाळा पाहिला आहे का?, असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारलाय. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती असतानाही यापूर्वी कारवाई का झाली नाही?, केवळ संस्थांचा प्रत्यक्ष ताबा घेऊन चालणार नाही, तर तेथील सर्व कागदपत्रे, संगणक, आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी आणि महत्त्वाचे पुरावे तातडीनं सुरक्षित करण्याची गरज आहे. पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी शिक्षण विभागानं कारवाई करायला हवी, असंही हायकोर्टानं बजावलंय.
संस्थेची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू - या संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार, निधीचा गैरवापर आणि मनी लाँड्रिंग किंवा परदेशात निधी वळवण्याच्या शक्यतेची चौकशी आहे. सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाकडून सखोल चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिलेले आहेत. विश्वस्तांना अटक करण्यासही कायद्यानं मुभा असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. संस्थेचे अध्यक्ष मारुती नवले यांच्यासह विश्वस्तांना आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. बँक खाती आणि मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीत हायकोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 27 कोटी रूपये कोर्टात जमा करण्यात आलेत. 25 तंत्रशिक्षण संस्था आणि 7 उच्च शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागानं हायकोर्टात दिली. याप्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि संगणक नोंदी तातडीनं सुरक्षित करण्याचे आदेशही कोर्टानं जारी केले आहेत. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होऊ नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला (एनएमसी) या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केलेत.
संस्थेतील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचं हित जपणं महत्त्वाचं - गेल्या अनेक वर्षांपासून वेतन थकवल्याबद्दल आणि 60 कोटी रुपये देण्याचं आश्वासन पाळलं गेलं नसल्याबद्दल हायकोर्टानं संस्थेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केलीय. शिक्षकांचं थकीत वेतन, पीएफ आणि निवृत्तीवेतनावर बँक ऑफ बडोदाच्या कर्जवसुलीचा दावा चालणार नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे अधिकार प्रशासकांना दिलेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रशासकांना आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकारही देण्यात आलेत. सध्याच्या उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं महाविद्यालये सुरू ठेवणं किंवा विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमध्ये सामावून घेणं, असे पर्याय प्रशासक तपासू शकतील. महाविद्यालयं चालवणं शक्य नसल्यास कायद्यानुसार ती बंद करण्याबाबत आणि त्यांच्या मालमत्तेबाबतही निर्णय घेता येईल, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
सुनावणीचा वापर कर्जवसुलीसाठी करू नका - सिंहगड संस्थेकडून 235 कोटींचं कर्ज थकीत असल्याचा दावा बँक ऑफ बडोदाच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. मात्र, शिक्षकांचं वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन आणि उपदान रकमांवर बँकेला कोणताही दावा सांगता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे या सुनावणीचा वापर कर्जवसुलीसाठी करता येणार नाही. बँकेनं तारण मालमत्ता, कर्ज आणि वसुलीच्या आदेशांची माहिती तपासयंत्रणेकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिलेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक हित आणि संस्थांचे आर्थिक व्यवहार यांची स्वतंत्रपणे दखल घेऊन तपासयंत्रणांनी कारवाई करावी, असंही हायकोर्टानं शुक्रवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.
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