चंदा कोचर यांना उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, बँकेनं सीबीआयला दिलेली परवानगी रद्द!
चंदा कोचर यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास बँकेनं सीबीआयला मंजुरी दिली होती. मात्र ही मंजुरी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांनी या मंजुरीला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
Published : November 18, 2026 at 7:52 PM IST
मुंबई : व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थाकीय संचालक चंदा कोचर यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेनं सीबीआयला दिलेली परवानगी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी (18 नोव्हेंबर) रद्द केली आहे. बँकेच्या प्रमुखपदी असताना चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉनला हजारो कोटींचं कर्ज मंजूर केलं होतं, ज्यात पुढे अनियमितता आढळून आल्यानं या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. यात चंदा कोचर यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास बँकेनं सीबीआयला मंजुरी दिली होती. मात्र ही मंजुरी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत चंदा कोचर यांनी या मंजुरीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : 2009-12 या कालावधीत हे कर्ज मंजूर झालं होतं. बँकेनं भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यास परवानगी दिली असली तरी यात बँकेचं कोणतंही आर्थिक नुकसान झालेलं नाही. मुळात बँकेच्या धोरणानुसारच हे कर्ज मंजूर झालं होतं, असा दावा चंदा कोचर यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केला होता. त्याची नोंद करुन घेत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं बँकेनं दिलेली चौकशीची मंजुरीच रद्द केली.
काय आहे प्रकरण? : चंदा कोचर यांच्या नेतृत्वाखाली आयसीआयसीआय बँकेनं व्हिडिओकॉनला दिलेल्या सहा कर्जासंदर्भात 2019 मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर कोचर दाम्पत्याला अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, या कर्जामुळे बँकेचे 1875 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. चंदा कोचर यांनी वैयक्तिक हितासाठी पदाचा दुरूपयोग करून व्हिडिओकॉनला 3250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. वेणुगोपाल धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांनी एकत्र येऊन न्यूपॉवर रिन्यूएबल ही कंपनी स्थापन करून कंपनीच्या नावावर 64 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलं. तसंच व्हिडिओकॉन समूहाच्या पाच कंपन्यांच्या नावावर तीन हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आलं. मात्र 86 टक्के रक्कम म्हणजेच 2810 कोटी रुपयांची परतफेड करण्यात आलेली नाही, असा आरोपही सीबीआयनं केला आहे.
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