मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना धक्का: पुण्यातील स्थगित पुनर्विकास प्रकल्पाला दिली मंजुरी
पुण्यातील लोकमान्य नगर परिसरातील सनग्लोरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आणि नुतन सोसायटी या दोन रहिवासी संस्थांनी एका प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
Published : January 10, 2026 at 7:49 AM IST
मुंबई : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे अधिकार असले, तरी नैसर्गिक न्यायदानाच्या प्रक्रियेचा अवलंब करणं अनिवार्य आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. या निरीक्षणासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या स्थगितीला बाजूला सारत न्यायालयानं संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. सध्याच्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आलेला हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांसाठी काहीसा धक्कादायक मानला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : पुण्यातील लोकमान्य नगर परिसरातील सनग्लोरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आणि नुतन सोसायटी या दोन रहिवासी संस्थांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही सोसायट्यांच्या इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्यानं रहिवाशांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता. सनग्लोरी सोसायटीनं सादर केलेल्या प्रस्तावाला म्हाडानं पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली होती. मात्र, नुतन सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रस्तावाबाबत निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं होतं. दरम्यान, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. भाजपाचे आमदार हेमंत रासने यांनी क्लस्टर पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून, या पुनर्विकासासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली. या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित पुनर्विकासाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या फाईलवरील या शेऱ्यानंतर पुनर्विकास प्रक्रिया थांबवण्यात आली. या निर्णयाविरोधात अखेर सनग्लोरी आणि नुतन या दोन्ही सोसायट्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचा निकाल काय? : मंजुरी मिळालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाला कायद्याचं पालन न करता केवळ राजकीय स्वार्थापोटी राज्य सरकारनं दिलेली स्थगिती मान्य करता येणार नाही, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकार असले, तरी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली कोणाकडूनही होऊ नये, असा ठाम इशारा न्यायालयानं दिला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या या निकालात, दोन्ही याचिका मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सनग्लोरी सोसायटीच्या पुनर्विकासाला दिलेली मंजुरी कायम ठेवत, त्यावरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. तसेच, नुतन सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रस्तावाबाबत म्हाडानं लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.
म्हाडाची भूमिका न पटण्यासारखी : मुख्यमंत्र्यांनी या पुनर्विकास प्रकल्पाला कधीही थेट स्थगिती दिलेली नव्हती, तर तो केवळ संबंधित फाईलवरील शेरा होता, असं म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसेच, या शेऱ्याच्या आधारे पुनर्विकासाला स्थगिती देत आर्किटेक्ट आणि प्लॅनर यांनी नुतन सोसायटीला दिलेलं पत्र मागे घेण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या भूमिकेवर न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. योग्य वेळी आवश्यक ती कार्यवाही करणं म्हाडाकडून अपेक्षित होतं, परंतु त्यांनी तसं केलं नाही, असं न्यायालयानं स्पष्टपणे नमूद केलं. तसेच, स्थानिक आमदारांना जर व्यापक जनहिताची चिंता होती, तर त्या परिसरातील स्थानिक रहिवाशांचं म्हणणं ऐकून घेऊन योग्य निर्णय घेणं आवश्यक होतं, असे ताशेरेदेखील उच्च न्यायालयानं प्रशासनाच्या भूमिकेवर ओढले आहेत.
