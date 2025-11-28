मुंबईतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी उपाययोजनांची सक्ती अनिवार्य करा, उच्च न्यायलयाचे पालिकेला निर्देश
एक्यूआय सुधारेपर्यंत लोकांना रेल्वे स्थानकं, गर्दीची ठिकाणी आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयानं केलीय.
Published : November 28, 2025 at 2:53 PM IST
मुंबई : शहरातील दिवसेंदिवस वाढतं वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका (बीएमएसी) प्रशासन व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) उदासीन असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबईतील सर्व बांधकाम साइट्सवर प्रदूषण दर्शक यंत्रणा, धूळ बाहेर उडू नये यासाठी उंच पत्रे उभारणं केवळ बंधनकारक करून उपयोग नाही. तर त्यांची अंमलबजावणी होतेय की नाही?, याची वेळोवेळी तपासणी करणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त करत यासाठी एक विशेष समिती नेमण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयानं सुनावणी 15 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केलीय. यादरम्यान एक्यूआय सुधारेपर्यंत लोकांना रेल्वे स्थानकं, गर्दीची ठिकाणी आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयानं केलीय.
एक्यूआयच्या तपासणीसाठी विशेष समिती : या समितीत अमायकस क्युरींच्या कार्यालयातील व्यक्तींसह बीएमएसी, एमपीसीबी आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एका व्यक्तीचा समावेश असेल, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. ही समिती सर्वात खराब एअर क्वालिटी इंडेस्क असलेल्या ठिकाणी जाऊन पाहाणी करेल. तसंच त्याठिकाणी प्रशासनानं घालून दिलेल्या नियमावलीचं पालन होतंय की नाही, याची चाचपणी करून पुढील सुनावणीत आपला अहवाल सादर करेल, असं उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी दिलेल्या निर्देशातून स्पष्ट केलंय.
बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण मॉनिटरींग सिस्टिम : मुंबईतील हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळं घसरला असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्ररशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई महापालिकेच्यावतीनं बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितलं की, सर्व बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण निर्देशक यंत्र बसवण्यासाठी प्रशासनानं यापूर्वीच पावलं उचललेली आहेत. या उपकरणांतील माहिती एकत्रित करून त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पालिकेनं आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी कानपूर येथील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केलीय. गेल्या वर्षभरात पालिकेनं 53 बांधकाम साइट्सवर कामबंद नोटीस बजावलीय. मात्र, यावर सामाजिक संस्था वनशक्तीतर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ नोटीस बजावून उपयोग नाही. तर नियम न पाळणाऱ्या बांधकामांची आयओडी (बांधकाम परवानगी) रद्दच करायला हवी. त्याशिवाय या गोष्टींना आळा बसणार नाही, असं म्हटलंय.
नियमांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक : बांधकामाच्या ठिकाणी घालून दिलेल्या नियमांची संबंधितांनी पूर्तात न केल्यास ते बांधकाम थांबवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, ही कारवाई करताना आर्थिक नुकसानीच्या मुद्याचाही विचार केला पाहिजे, असं मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं. यासाठी सर्व बांधकामांसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) असणं आवश्यक आहे, असे आदेश उच्च न्यायालयानं गेल्याच सुनावणीत दिले होते. मात्र पालिका प्रशासनाकडून याबाबत चालढकल होत असल्याचं लक्षात येताच, आयआयटी व इतरांकडून याबाबत सल्ला घेण्यासाठी वेळकाढूपणा करू नका, दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करा, असे खडेबोल उच्च न्यायालयानं पालिकेला सुनावलेत.
प्रशासनाला आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल : सामाजिक संस्था वनशक्तीच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी या प्रकरणात युक्तिवाद करताना सांगितलं की, न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही अनेक बांधकाम ठिकाणी अद्याप प्रदूषण दर्शक यंत्रणा बसवलेले नाहीत. मुंबईत सध्या वायू प्रदूषणासंदर्भात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालीय. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदा आणि नियम आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दरम्यान, वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळण्यासाठी देखरेख ठेवून सतत प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. मात्र, आवश्यकतेनुसार, तहान लागली की विहीर खणायला घ्यायची, अशी राज्य सरकारची सद्यस्थिती आहे. त्यामुळं प्रशासनाला आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल, अशा शब्दांत शक्रवारी उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेची कानउघडणी केली. तसंच जास्तीत जास्त ठिकाणी उपयुक्त झाडं कशी टिकतील? नवी झाड कशी लावता येतील? याचाही विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयानं केलीय.
प्रदूषण नियामक मंडळानं अधिक सतर्क राहण्याची गरज : वायू प्रदूषणासंदर्भात उपाययोजना करण्याबाबत मार्च 2023 पासून सर्व काही कागदावर असून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण, मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदुषणाला सार्वजनिक प्रकल्प आणि उद्योग आणि अन्य रासायनिक प्रकल्पही तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यामुळं सर्व औद्योगिक आणि सार्वजनिक प्रकल्प वायू प्रदुषणणासंदर्भातील मानक आणि नियमांचे पालन करतात का? याची खात्री करणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) बंधनकारक आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयानं एमपीसीबीची देखील कानउघडणी केलीय.
