ज्येष्ठ नागरिकच्या तक्रारीवरून मुलाला घराबाहेर काढण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून रद्द
ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण न्यायाधिकरणानं ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैयक्तिक तक्रारींचं निवारण करताना इतर बाबींचाही विचार करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश दिलेत.
Published : February 17, 2026 at 9:32 AM IST
मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण न्यायाधिकरणासमोर राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रत्येक वादाची सुनावणी होऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिलाय.
काय आहे प्रकरण? - एका ज्येष्ठ नागरिकानं त्याच्या मुलाविरोधात या न्यायाधिकरणासमोर तक्रार दाखल केली होती. आपल्या घरातून मुलाला निघून जाण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने द्यावेत, अशी मागणी या ज्येष्ठ नागरिकानं न्यायाधिकरणाकडे केली होती. त्याची दखल घेत न्यायाधिकरणानं मुलाला घराबाहेर जाण्याचे आदेश दिलेत. या आदेशाला मुलानं याचिकेद्वारे हायकोर्टानं आव्हान दिलं होतं. मुळात तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकानं दुसरा विवाह केलाय. तो आपल्या पत्नीसोबत स्वतंत्र राहतो. मात्र तरीही त्याला आता मुलगा राहत असलेलं आपलं घर रिकामी करून हवं आहे, अशी माहिती त्यानं याचिकेतून कोर्टाला दिली.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत हायकोर्टानं न्यायाधिकरणाचे मुलाला घराबाहेर जाण्याचे आदेश रद्द केलेत. ज्येष्ठ नागरिक जर स्वतःची देखभाल करण्यास सक्षम नसेल, त्याच्या उत्पन्नावर किंवा मालमत्तेतून मिळणाऱ्या पैशातून उदरनिर्वाह होत नसल्यास अशा मुद्द्यांवर न्यायाधिकरणासमोर सुनावणी होऊ शकते. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैयक्तिक तक्रारींवर निर्णय देताना न्यायाधिकरणानं इतर सर्व गोष्टींचा विचार करायला हवा, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालातून अधोरेखित केलंय. तसेच मुळात स्वतःच्या उत्पन्नावर आपली देखभाल करणं अशक्य आहे ही बाब या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिक सिद्ध करू शकलेला नाही, असंही हायकोर्टानं निकालात नमूद केलंय. या प्रकरणी तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिक नव्यानं न्यायाधिकरणासमोर अर्ज करू शकतो. मात्र या सुनावणीत न्यायाधिकरणानं मुलालाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. जेणेकरून मुलगा आपलं म्हणणं मांडू शकेल, असे आदेश न्यायाधिकरणाला देत हायकोर्टानं मुलाला दिलासा मंजूर केलाय.
