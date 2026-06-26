अपहरण, हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशी रद्द करत उच्च न्यायालयानं सुनावली 30 वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा
उच्च न्यायालयानं या दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्याऐवजी त्यांना 30 वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : June 26, 2026 at 3:03 PM IST
मुंबई : साल 2013 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथून एका 22 वर्षीय तरुणाचं अपहरण आणि हत्या प्रकरणी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या दोन आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयानं अशंत: दिलासा दिलाय. उच्च न्यायालयानं या दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्याऐवजी त्यांना 30 वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. चेतन पगारे आणि अमन जाट अशी त्या दोन आरोपींची नावं आहेत.
काय आहे प्रकरण? : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यामधील ओझर परिसरातून तरुण विपीन बाफना हा 22 वर्षीय तरूण 8 जून 2013 रोजी घराबाहेर गेला होता. बराच वेळ झाला तरी तो घरी परतलाच नाही. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 9 जून रोजी एका अज्ञात व्यक्तीनं विपीनच्या मोबाईलवरून त्याच्या वडिलांना फोन करून त्याच अपहरण झाल्याचं सांगितलं आणि सुटकेसाठी एक कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. त्यानंतर विपीन किंवा आरोपींशी कुटुंबाचा कोणताही संपर्क झाला नाही. 14 जून 2013 रोजी आदगाव परिसरातील एका शेतात विपीनचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांनी पाच जणांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध हत्या, अपहरण आणि मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल केले.
नाशिक सत्र न्यायालयानं सुनावली होती फाशीची शिक्षा : डिसेंबर 2022 मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश अदिती कदम यांनी याप्रकरणी चेतन पगारे आणि अमन जाट या मुख्य आरोपींना दोषी ठरवत फाशची शिक्षा सुनावली. तर अन्य तीन आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. विशेष सत्र न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं होतं की, मृत विपीन याचे आरोपींशी कोणतेही वैयक्तिक वैर नव्हतं आणि त्याला ठार मारण्यासाठी कोणतंही ठोस कारण आरोपींकडे नव्हतं. मात्र आरोपींची विकृत मानसिकता यातून स्पष्ट होते, असं नमूद करत हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकारात मोडतो, हे निरीक्षण नोंदवत आरोपींमध्ये पश्चात्तापाची कोणतीही भावना नाही आणि ते सुधारण्याची शक्यताही कमी असल्याचं स्पष्ट करत त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती.
नाशिक सत्र न्यायालयाची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द : या दोघांनी नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. तसंच राज्य सरकारनंही कायद्याप्रमाणे फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या अपिलावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी (25 जून) जाहीर केला. त्यात हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकारात मोडत नसल्याचं स्पष्ट करत या दोघांची फाशी रद्द केली. मात्र आरोपींवरील दोषसिद्धी कायम ठेवत मृत्युदंडाऐवजी त्यांना 30 वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
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