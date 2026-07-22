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आदेश होण्यापर्वीच पुढाऱ्याकडून निलंबनाची घोषणा योग्य नाही, प्रशासकीय कामात राजकिय हस्तक्षेप कशाला?, हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई उच्च न्यायालयानं वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं निलंबन बेकायदा ठरवत ते रद्द केलंय. तसेच आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच अधिकाऱ्याचं निलंबन केल्याचं अधोरेखित केलं.

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source-ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 3:01 PM IST

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मुंबई : एखाद्या अधिकाऱ्यांचं अधिकृत निलंबन झाल्याचे आदेश जारी होण्यापूर्वीच राजकीय पुढाऱ्यांनी त्याची घोषणा कशी काय केली?, असा सवाल उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्याला दिलासा दिलाय. याप्रकरणात भाजपा नेते किरीट सोमैय्या यांनी एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची थेट घोषणा करताच मुंबई महापालिकेनं तडकाफडकी या अधिकाऱ्याचं निलंबन करणं ही बाब गंभीर असल्याचं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेच्या या झटपट कारवाईवर आश्चर्य व्यक्त केलंय.



लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करू नये - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सारा घटनाक्रम तसेच महापालिकेवर असलेला राजकीय दबाव हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिला. या अधिकाऱ्याचे निलंबन होण्यापूर्वीच भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी अधिकारी निलंबित झाल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यामुळे या याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद पूर्णपणे निराधार आहे, असं म्हणता येणार नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलंय.


काय आहे प्रकरण - ​डॉ. शैलेंद्र गुजर हे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. प्रशासनाकडून त्यांच्यावर काही आरोप ठेवण्यात आले होते. याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीनंतर महापालिकेनं नियमानुसार आरोपपत्र रद्द करून नव्यानं आरोपपत्र दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही योग्य खातरजमा न करता आणि सेवानियमांचं पालन न करता महापालिकेनं त्यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई केली. मात्र, याचप्रकरणी 2 मे रोजी भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी पोलिसांना पाठविलेल्या पत्रात गुजर यांना निलंबित केल्याचा आदेश जारी केला. गुजर यांच्या निलंबनाचा प्रत्यक्ष आदेश 7 मे 2026 रोजी काढला होता. मात्र, तो 4 मे 2026 पासूनच लागू केला होता. महापालिकेनं निव्वळ राजकीय दबावाखाली घाईघाईनं ही निलंबनाची कारवाई केल्याचा दावा करत डॉ. गुजर यांनी हायकोर्टात धाव घेती होती.


हायकोर्टाचे निर्देश काय आहेत - या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. ज्यात हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, महानगरपालिका सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 2015 नुसार कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीचा अहवाल, उपलब्ध पुरावे आणि सक्षम अधिकाऱ्याचा स्वतंत्र निर्णय आवश्यक असतो. ही प्रक्रिया टाळून एखाद्या कर्मचाऱ्याचं थेट निलंबन करता येणार नाही. याप्रकरणी डॉ. गुजर यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावं. तसेच निलंबनाच्या कालावधीतील पूर्ण वेतनही त्यांना देण्यात यावं, असं स्पष्ट करताना नियमांनुसार योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू ठेवण्याचा अधिकार महापालिकेला कायम असल्याचंही हायकोर्टानं आपल्या निकालातून स्पष्ट केलंय.

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