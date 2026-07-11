14 वर्षांनंतर अखेर एलआयसीला हायकोर्टाचा दिलासा
ग्रँट रोड परिसरातील एका जागेचा वाद निकाली काढताना सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या मालमत्तेवर 'भाडे नियंत्रण कायदा' लागू होऊ शकत नाही, असा कोर्टानं निर्वाळा दिलाय.
Published : July 11, 2026 at 8:39 PM IST
मुंबई : ग्रँट रोड परिसरातील एका इमारतीत एलआयसीच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेवर दावा करणाऱ्या एका भाडेकरूला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जागांवर 'भाडे नियंत्रण कायदा' लागू होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं एलआयसी विरोधातील दिवाणी न्यायालयात दाखल 14 वर्षांपूर्वीचा मूळ खटला रद्द केलाय.
काय आहे प्रकरण? - ग्रँड रोड येथील ईस्ट अँड वेस्ट व्हिला या इमारतीमधील एक खोली एलआयसीच्या मालकीची आहे. या जागेत राहणारे अभिषेक चव्हाण यांनी साल 2012 मध्ये मुंबई दिवाणी न्यायालयात एलआयसीविरोधात यासंदर्भात खटला दाखल केला होता. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत आपल्याला या खोलीतील कायदेशीर भाडेकरू घोषित करण्यात यावं आणि एलआयसीनं आपल्याला योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय हाकलून लावू नये, अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. यावर आक्षेप घेत एलआयसीनं ही जागा सार्वजनिक मालमत्ता असल्यानं दिवाणी न्यायालयाला हा खटला चालवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा युक्तिवाद एलआयसीनं केला होता. 10 वर्षं सुनावणी घेतल्यानंतर एलआयसीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत दिवाणी न्यायालयानं भाडेकरूच्या बाजूनं आपला निकाल दिला. पुढे या निर्णयाला एलआयसीनं साल 2022 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिवाणी न्यायालयातील मूळ खटला रद्दबातल ठरवत एलआयसीचा अर्ज मंजूर केला. एखादी व्यक्ती कायदा येण्यापूर्वीपासून जरी तिथं राहत असली तरीही एकदा ती जागा 'सार्वजनिक जागा' ठरली की, तिथला रहिवासी भाडे नियंत्रण कायद्याच्या संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. पब्लिक प्रेमिसेस ॲक्टच्या कलम 15 नुसार, अनधिकृत रहिवाशांना हटवणं किंवा भाडे वसुलीच्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला खटला चालवण्याचा अधिकार नाही. तसेच या आदेशाविरोधात प्रतिवाद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिलीय.
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