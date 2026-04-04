सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका

न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या जमिनीवर 81 लाखांचा लीज प्रीमियम आकारणारी नोटीस हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलीय.

Bombay high court set aside lease premium notice
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 10:52 PM IST

मुंबई : सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात चांगलाच दणका दिलाय. जमीन वाटप प्रकरणात न्यायालयीन वादामुळे जर एखाद्या भूखंडावर बांधकाम करणं शक्य झालं नसेल तर सिडको अशा कालावधीत अतिरिक्त लीज प्रीमियम किंवा दंड आकारू शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं एका विकासकाला सिडकोनं बजावलेली 80 लाख 72 हजारांच्या देयकाची नोटीस रद्द केलीय.

काय आहे प्रकरण? - राजकुमार चव्हाण यांनी साल 2010 मध्ये खारघर येथील एक भूखंड एम. एस. मे. मापरा यांच्याकडून विकत घेण्याचा करार केला होता. मात्र मापरा यांनी कराराचं उल्लंघन केल्यानं राजकुमार चव्हाण यांनी साल 2011 मध्ये या प्रकरणी दिवाणी सत्र न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणाचा निकाल साल 2018 मध्ये चव्हाण यांच्या बाजूनं लागला. ज्यात न्यायालयानं त्यांना उर्वरित रक्कम भरून मालमत्तेचे हस्तांतरण करून घेण्याचे आदेश दिले. या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर चव्हाण यांनी सिडकोकडे त्रिपक्षीय करारासाठी रितसर अर्ज केलाय. त्यावर सिडकोनं त्यांना नोटीस पाठवत सदर भूखंडावर विहीत कालावधीत बांधकाम पूर्ण न केल्याबाबत 80 लाख 72 हजार रुपयांचा अतिरिक्त लीज प्रीमियम भरण्याची सूचना केली. या विरोधात चव्हाण यांनी हायकोर्टात अ‍ॅड रोहन सुर्वे, अ‍ॅड सृष्टी विश्वकर्मा, अ‍ॅड शिवांक सिंह आणि अ‍ॅड योगेश दांडेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल करत आव्हान दिलं होतं.

हायकोर्टाचा निकाल काय?- राजकुमार चव्हाण यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. जमिनीच्या वादाशी संबंधित हे प्रकरण बरीच वर्ष न्यायप्रविष्ट होत. जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागत नाही आणि याचिकाकर्त्याला भूखंडाचा ताबा मिळू शकत नव्हता. त्यामुळे त्यावर बांधकाम करण्याचा किंवा न करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण जागेचा ताबा मिळेपर्यंत याचिकाकर्ते त्यावर बांधकाम करू शकत नव्हते. सिडकोच्या बोर्डातील ठरावानुसार जर एखादी मालमत्ता न्यायालयीन वादात अडकली असेल तर तो वाद निकाली निघण्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी लीज प्रीमियम हा आकारला जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात केलेली आहे. असं असूनही सिडकोकडून या प्रकरणात या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मूळ मालकानं फसवणूक केल्यामुळे याचिकाकर्त्याला न्यायालयात दाद मागावी लागली होती. त्यामुळे या विलंबासाठी याचिकाकर्ते जबाबदार नाहीत, त्यामुळे या कालावधीकरिता त्यांच्याकडून दंड वसूल करणं हे त्यांच्यासाठी अन्यायकारक आहे, असं निर्वाळा देत हायकोर्टानं सिडकोनं त्यांना बजावलेली 80.79 लाखांच्या लीज प्रीमियमची नोटीस रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिलाय.

