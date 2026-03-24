आरोपीला वकिल न पुरवताच फाशीची शिक्षा देणं हा 'न्यायाचा गर्भपात'; हायकोर्टाकडून फाशी रद्द
नाशिक सत्र न्यायालयानं साल 2019 मध्ये पोक्सो अंतर्गत एका आरोपीला दिलेली फाशी रद्द करत खटला पुन्हा नव्यानं चालवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
Published : March 24, 2026 at 10:38 PM IST
मुंबई - सात वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याच्या गंभीर प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयानं सुनावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केलीय. आरोपीला योग्य कायदेशीर मदत न मिळाल्यानं हा खटला निष्पक्षपणे चालल्याचं दिसत नाही, हा एकप्रकारे 'न्यायाचा गर्भपात' आहे असा शेरा मारत न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी नाशिकमधील सत्र न्यायालयानं साल 2019 मध्ये दिलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्यास नकार दिला. तसंच याच पार्श्वभूमीवर हा संपूर्ण खटला नव्यानं चालवण्याचे आदेश नाशिक सत्र न्यायालयाला दिलेत. या निकालामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय.
काय आहे प्रकरण - 24 एप्रिल 2017 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका 7 वर्षांच्या बालिकेचा मृतदेह सापडला होता. शेजारीच राहणाऱ्या आरोपी विलास महालेच्या घरात हा मृतदेह आढळला होता. आरोपीनं मुलीला तंबाखू आणण्यासाठी घरात बोलावलं आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार करून जवळच पडलेल्या वायरनं गळा आवळून तिची निर्घृण हत्या केल्याचं उघडकीस आलं होतं.
नाशिक सत्र न्यायालयाचा निकाल हायकोर्टाकडून रद्द - याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं पोक्सो अंतर्गत 15 मे 2019 रोजी हे 'दुर्मीळातील दुर्मीळ' प्रकरण मानून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर कायद्यानुसार फाशीच्या या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आलं. तेव्हा सुनावणीअंती नाशिक सत्र न्यायालयानं दिलेला हा निकाल म्हणजे 'न्यायाचा गर्भपात' असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यास नकार दिला. खटल्यातील महत्त्वाच्या 10 साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू असताना आरोपी विलास महाले याच्या बाजूनं कोणताही वकील उपलब्धच नव्हता. एका महत्त्वाच्या खटल्यात कायदेशीर प्रक्रियेतील ही गंभीर विसंगती असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. आरोपीने कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज केलेला होता, परंतु त्यानंतरही अनेक महिने त्याला वकील पुरवण्यात आलाच नाही. मुळात आरोपीकडे वकील उपलब्ध नसताना तो उपलब्ध करून देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी होती. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत फाशीची शिक्षा कायम ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षण मुंबई न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवत आरोपीची फाशी रद्द केली. खटला पुन्हा नव्यानं चालवण्याचे निर्देश नाशिक सत्र न्यायालयाला हायकोर्टानं दिलेत.
