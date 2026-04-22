वर्ष 2006च्या मालेगाव स्फोटातील चार आरोपींची पुराव्यांअभावी हायकोर्टाकडून सुटका
8 सप्टेंबर 2006ला मालेगावातील हमिदिया मशिदीजवळील कब्रस्तानच्याबाहेर सायकलींवर साखळी बॉम्ब ब्लास्ट झाले होते. यात 37 जणांचा बळी गेला होता तर 100 हून अधिक जखमी होते.
Published : April 22, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई : वर्ष 2006 च्या मालेगाव बॉम्ब स्फोटाप्रकरणी चार आरोपींना हायकोर्टानं अखेर दिलासा दिलाय. या प्रकरणी अटक झालेल्या आरोपी राजेंद्र चौधरी, धनसिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारिया यांच्याविरोधातील खटला सबळ पुराव्यांअभावी रद्द करीत असल्याचं हायकोर्टानं बुधवारी जाहीर केलंय. या चौघांविरोधात केलेली आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया अवैध ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या चौघांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आलीय.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - या आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात राखून ठेवलेला आपला निकाल हायकोर्टानं जाहीर केलाय. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला प्रत्यक्ष घटना पाहिल्याचा दावा करणारा एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सादर करता आलेला नाही. तसेच आरोपपत्रातील इतर आरोपींची करण्यात आलेली निर्दोष सुटका ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोपींच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात सप्टेंबर 2025 मध्ये चार आरोपींविरोधात आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश विशेष एनआयए कोर्टानं दिले होते. त्यानुसार या आरोपींविरोधात ऑक्टोबर 2025 मध्ये विशेष एनआयए कोर्टानं हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे तसेच यूएपीए अंतर्गत आरोपनिश्चित केले होते. ज्याला या सर्व आरोपींनी वकील गिरीष कुलकर्णी यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
आरोपींविरोधात कोर्टापुढे कोणताही सबळ पुरावा नाही - या निकालाची माहिती देताना आरोपींचे वकील गिरीष कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, चारही आरोपींचा यात सहभाग असल्याचं सिद्ध करण्यात तपासयंत्रणा सपशेल अपयशी ठरलीय. आरोपींनी सायकल कुठून विकत घेतली?, सात वर्षांनंतर आरोपींची झालेली ओळख परेड आणि स्वामी असिमानंदचा फेटाळलेला कबुलीजबाब या गोष्टी आरोपी निर्दोष असल्याचं दाखवण्यास पुरेशा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण? - 8 सप्टेंबर 2006 रोजी मालेगावातील हमिदिया मशिदीजवळील कब्रिस्तानाबाहेर सायकलींवर हे साखळी बॉम्ब ब्लास्ट करण्यात आले होते. यात एकूण 37 जणांचा बळी गेला होता तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा सुरुवातील तपास करणाऱ्या दहशतवाद विरोधी पथकानं 9 मुस्लिम तरुणांना यासाठी जबाबदार धरत त्यांना मोक्काअंतर्गत अटक केली होती. त्यानंतर हा तपास सीबीआय आणि त्यानंतर कालांतरानं एनआयएकडे सोपवण्यात आला. उशिरानं या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एनआयएनं अटक केलेल्या सर्व मुस्लिम तरुणांना क्लीनचिट देत हा हल्ला हिंदू कट्टरतावाद्यांनी केल्याचा दावा केला होता. ज्यात या चौघांना अटक करण्यात आली होती. एनआयएच्या अहवालावरून साल 2016 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं 9 मुस्लिम तरुणांना दोषमुक्त केलं. ज्याला या चारही आरोपींनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
कोण आहेत दिलासा मिळालेले आरोपी? - मालेगाव ब्लास्ट 2006 या केसमधील चारही आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा देत त्यांची निर्दोष सुटका केलीय. धनसिंह, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी आणि मनोहर नरवारिया यांची 14 जून 2019 रोजी हायकोर्टानं 50 हजारांच्या जामिनावर सुटका केली होती. हे आदेश देताना आरोपींनी तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करत खटल्याला नियमित हजेरी लावण्याचे निर्देश कोर्टानं दिले होते. तसेच या खटल्याशी संबंधित कुठल्याही पुराव्याशी छेडछाड अथवा कुठल्याही साक्षीदाराशी संपर्क साधण्यासही यांना मनाई करण्यात आली होती. साल 2013 मध्ये या सर्वांना अटक झाली होती. 6 जून 2016 ला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं त्यांचा जामीन फेटाळल्यानंतर या चौघांनी हायकोर्टात जामिनासाठी अपील केलं होतं.
