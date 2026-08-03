दिशा सालियनचे वडील मुलीच्या मृत्यूबाबत तक्रार देतात, तर रितसर गुन्हा दाखल करून तपास करण्यात काय अडचण? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या संथ कारभारावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली.
Published : August 3, 2026 at 5:44 PM IST
मुंबई : दिशाच्या मृत्यूबाबत जर तिच्या वडिलांना शंका आहे, आणि ते तक्रार देत आहेत तर गुन्हा दाखल करण्यात काय अडचण आहे? असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारलाय. तसेच वारंवार मागणी करूनही तिच्या वडिलांना अद्याप अपघाती मृत्यूबाबतची कागदपत्र का दिली नाहीत? अशी विचारणाही हायकोर्टानं राज्य सरकारला केलीय. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या संथ कारभारावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं दिशाचे वडील सतीश सालियन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.
चौकशी अहवालही अद्याप दाखल झालेला नाही - दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर उत्तर देताना मुख्य सरकारी वकील शिषीर हिरे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण केलीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. तिच्या वडिलांनी पाच वर्षानंतर नव्यानं तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी उपलब्ध साक्षी पुरावे पुन्हा एकदा तपासून पाहिले. त्यातही दिशाचा मृत्यू ही आत्महत्याच असल्याचं स्पष्ट होतंय, असं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आलीय.
दिशाचा संशयास्पद मृत्यू आणि मुंबई पोलिसांच्या तपासावर सवाल - दिशाचा मृतदेह बंद दाराआडून हलवून तो बाहेर फेकण्यात आला. तिनं 14 व्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केलाचा दावा केली गेला. मात्र दिशाच्या मृतदेहावर घटनेशी साधर्म्य दाखवणा-या कुठल्याही खुणा नव्हत्या. गँगरेपच्या खुणा मिटवण्यासाठीच मुंबई पोलीसांनी दिशाच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात 50 तासांचा उशिर केला. दिशाचा मृतदेहदेखील आम्हाला फारकाळ ठेवू दिला नाही, घाईघाईत त्याचे अंतिमसंस्कार करण्यास भाग पाडण्यात आलं. घटनेच्या दिवशीचं त्या इमारतीचं आणि आसपासच्या परिसराचं सीसीटिव्ही फुटेज रहस्यमयरित्या गायब करण्यात आलं. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अनेकांचे मोबाईल लोकेशन, सीडीआर यांची नोंदच घेतली गेली नाही. असे आरोप करत या याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उठवण्यात आले आहेत. सोमवारच्या सुनावनी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याबाबतही राज्य सरकारकडे विचारणा केली.
सतिश सालियन यांचे आरोप- दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती, ती अशी आत्महत्या करणंच शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलं. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढे रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं, आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती, असा आरोपही सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामुहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी सारे साक्षी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या सा-या गोष्टी बनावट तयार केल्या गेल्याचा दावाही सतिश सालियन यांनी या याचिकेतून केलाय.
आदित्य ठाकरेंवरही याचिकेतून गंभीर आरोप - प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबानुसार 8 जून 2020 च्या त्या रात्री दिशाच्या मालवणी येथील घरात तिच्या जवळच्या मित्रांसह एक पार्टी सुरू होती, मात्र अचानक तिथं आदित्य ठाकरे, त्यांचा एक अंगरक्षक, सूरज पांचोली, दिनो मोर्या ही मंडळी दाखल झाली आणि त्या पार्टीचा माहोलच बदलला. याच लोकांनी दिशाचा सामुहीक बलात्कार केल्याचा गौप्यस्फोटही सालियन यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी वारंवार केलेला आहे. या घटनेनंतर दिशाचं जिवंत राहणं अनेकांना त्रासात टाकणारं होतं म्हणून तिला कायमचं शांत करण्यात आलं. या घटनेनंतर अनेक राजकारणी आणि वरीष्ठ पोलीस अधिकारी अचानक सक्रिय झाले होते. या घटनेनंतर आदित्य ठाकरेंनी वरीष्ठ पोलीस अधिका-यांशी फोनवरून सतत संपर्कात होते. याशिवाय दिशाच्या जवळच्या काही व्यक्तींनाही त्यांनी अनेक फोनकॉल्स केले. दिशाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी सुशांतसिंह राजपूत याचाही मृत्यू झाला याच कालावधीत सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्तीसोबत आदित्य ठाकरेंनी 44 वेळा फोनवर बोलणं केल्याचाही आरोप याचिकेत आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या - हे सर्व माहिती असुनही राज्याचे प्रमुख या नात्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, उलट घडलेली घटना, संबंधित व्यक्ती आणि भ्रष्ट अधिका-यांना पाठीशा घातलं. त्यामुळे त्यांचीही याप्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांना ताब्यात घेऊन त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आणि लाय डिटेक्टर चौकशी होणं गरजेचं आहे. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल नेमून त्यांच्या देखरेखीखाली भक्कम केस तयार करावी आणि एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा सर्व तपास करावा या याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत.