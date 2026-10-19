'कायद्याचं उल्लंघन करून होणारी बेकायदेशीर धरपकड सहन केली जाणार नाही'- हायकोर्ट
मुंबई पोलिसांनी 2 ऑक्टोबरला आंदोलकांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
Published : October 19, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) राजीनाम्यासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी केलेल्या आंदोलक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या धरपकडीविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर हायकोर्टानं राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सोमवारी जारी केलेत. सोमवारच्या सुनावणी हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, "देशातील प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण, ते शांततापूर्ण मार्गानं व्हायला हवं. या देशात लोकशाही असून कायद्याचं उल्लंघन करून होणारी बेकायदेशीर धरपकड सहन केली जाणार नाही".
देशात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार - 10 ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानातून सुमारे 600 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी शिवाजी पार्कातून सुमारे 300 जणांना मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ता सागर देवरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यात आंदोलकांसह सामान्य पादचारी, महिला, लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश होता. काही लोकांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांच्या घरातूनही उचलण्यात आल्याचा दावा याचिकेतून केला गेलाय. यावर सुनावणी करताना सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय की, "प्रत्येक नागरिकाला या देशात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण ते शांततापूर्ण मार्गानंच व्हायला हवं. मात्र, ते रोखण्यासाठी कायद्याचं उल्लंघन करत होणारी बेकायदेशीर धरपकड सहन केली जाणार नाही". राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बेकायदेशीर अटकेचे सारे आरोप फेटाळून लावले. त्यावर हायकोर्टानं संबंधित पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यावर प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश जारी करत सुनावणी 19 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
अंजली दमानियांसह इतरांचे हायकोर्टात अर्ज - या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच रद्द केलेल्या जुन्या एफआयआरचा आधार घेऊन पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतल्याचा गंभीर आरोपही याचिकेत केला. तसेच पुढील निर्देश येईपर्यंत मुंबईतील आंदोलनात कुणालाही अटक न करण्याचे आदेश देण्याची विनंती हायकोर्टाकडे याचिकाकर्त्यांतडून करण्यात आली. राज्य सरकारवर दडपशाहीचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दामानिया यांच्यासह इतर सात जणांनी यासंदर्भात आपले या अर्ज हायकोर्टात सादर केले. ते अर्ज स्वीकारत हायकोर्टानं यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी महिन्याभरासाठी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण - 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी शेकडो आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेत अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. या कारवाईत आंदोलनस्थळांवरून अनेक पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला आणि इतर बघ्याचीसगर्दी करणा-यांनाही कारण नसताना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आलाय. शनिवारी ऑगस्ट क्रांती मैदानात तसेच रविवारी शिवाजी पार्क परिसरात मुंबई पोलिसांनी शेकडो आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतल होतं. तसेच आंदोलनापूर्वी अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलंय.
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