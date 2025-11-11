बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नीचा वर्षभरानंतरही जबाब का नोंदवला नाही?, उच्च न्यायालयाचा मुंबई पोलिसांना सवाल

ETV Bharat / state

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 8:53 PM IST

मुंबई : बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणी वर्ष उलटून गेलं तरीही त्यांच्या पत्नीचा जबाब न नोंदवणं हे मुंबई पोलिसांच्या अंगाशी येण्याची चिन्ह आहेत. मुंबई पोलीस याप्ररकरणी मुख्य आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत बाबा सिद्दीकी यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 11 डिसेंबरपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.

काय आहे प्रकरण : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा तपास करण्यात मुंबई पोलिसांना अपयश येत असून या प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत अथवा केंद्रीय तपासयंत्ररेमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी करत बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नी शेहझीन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी रात्री मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) परिसरात तीन हल्लेखोरांनी बाबा सिद्दीकी (66) यांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. त्यानंतर लॉरेन्स बिश्नोई टोळीनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. याप्रकरणी तपास करत मुंबई पोलिसांनी काही आरोपींना अटक करत एकूण 26 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलंय. तर मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई आणि इतर दोघांचा पोलीस शोध घेत आहेत. अटकेतील आरोपींवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना सिद्दीकी कुुटुंबीयांचे वकील प्रदीप घरत (ETV Bharat Reporter)

बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येला व्यावसायिक वैमनस्य कारणीभूत : आपल्या पतीच्या मृत्यूमागं एसआरएशी संबंधित बिल्डर लॉबी, भाजपाशी संबंधित नेते आणि उद्योजक मोहित कंबोज यांचा सहभाग असल्याचा आरोप शेहझीन यांनी याचिकेद्वारे व्यक्त केलाय. सिद्दीकी यांचे झोपडपट्टीवासीयांशी हितसंबंध होते आणि म्हणूनच या परिसरातील अनेक विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिक त्यांना एसआरए प्रकल्पातील अडथळा मानत होते. मात्र या दृष्टिकोनातून मुंबई पोलिसांनी कधीही चौकशी केली नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. तसंच घटनेला वर्ष उलटून गेलं तरीही पोलिसांनी आपला साधा जबाबही नोंदवून घेतलेला नसल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयात दिली. बाबा सिद्दीकी यांना हल्ल्याच्या बरेच दिवस आधीपासून धमकी येत होती. त्यानंतर झिशान सिद्दीकी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून त्यांच्या वडिलांसाठी अतिरिक्त व्हाय प्लस सुरक्षा मिळावी अशी मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर भाजपाच्या मोहित कंबोज यांचे सहकारी अशोक मुंद्रा यांनी ऑगस्टमध्ये बाबा सिद्दीकी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली होती, याचाही उल्लेख याचिकेत केला आहे.

झिशान सिद्दीकींनी कुटुंबीयांच्या दु:खाचं कारण सांगत भेटू दिलं नाही - मुंबई पोलीस : यावर उच्च न्यायालयानं विशेष सरकारी वकील मुळ्ये यांच्याकडं विचारणा केली असता, बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र आणि माजी आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी दुखवटा आणि दु:खाचं कारण देत कुटुंबाची मानसिक स्थिती ठिक नाही, त्यामुळं ते जबानी देऊ शकणार नाहीत. तेव्हा केवळ आपलीच जबानी नोंदवावी अशी माहिती दिली होती. त्यानंतरही तपासअधिकाऱ्यांनी वारंवार शेहझीन सिद्दीकी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. यावर कुटुंबाला संपर्क साधल्याची स्टेशन डायरी दाखवा अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं मुंबई पोलिसांकडं केली. त्यावर तपासाधिकारी आणि सरकारी वकिलांकडं कोणतंही उत्तर नव्हतं.

