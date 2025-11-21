आदेश देऊनही बेकायदा इमारतींवर पालिकेची कारवाई नाही, मुंबई हायकोर्टानं अवमान केल्याप्रकरणी बजावली नोटीस
आदेश देऊनही बेकायदा इमारतींवर कारवाई होत नसल्यानं अखेर हायकोर्टानं कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला नोटीस जारी केली.
Published : November 21, 2025 at 7:59 AM IST|
Updated : November 21, 2025 at 9:23 AM IST
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 64 बेकायदा इमारतींवर आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्यानं अखेर हायकोर्टानं कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश देत गुरुवारी मुंबई हायकोर्टानं केडीएमसीला नोटीस जारी केलीय.
काय आहे याचिका? : या सर्व इमारती बेकायदा असल्याचा दावा करत संदीप पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले होते. कोर्टाचे आदेश स्पष्ट असूनही पालिका कारवाई करत नाही, हा सरळसरळ कोर्टाचा अवमान आहे. असा आरोप करत संदीप पाटील यांनी पालिकेविरोधात कोर्टाच्या अवमनतेची कारवाई करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत तत्कालीन पालिका आयुक्तांसह संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनाही प्रतिवादी बनवलंय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. तेव्हा ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेत यात संबंधित सर्व सोसायटींनांही प्रतिवादी करा, असे निर्देश याचिककर्त्यांना देत हायकोर्टानं सुनाावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.
अवमान कारवाईची मागणी का? : वर्षभरापूर्वी नोव्हेंबर 2024 मध्ये या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टानं कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दिले होते, यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली गेली होती. मात्र, पालिकेनं अद्याप याबाबतीत कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. पालिका प्रशासन याबाबतीत जाणीवपूर्वक कारवाई करत नाही, त्यामुळे हा कोर्टाचा अवमान झाला, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता. कोर्टाचे आदेश स्पष्ट असूनही या बेकायदा इमारती न पाडणाऱ्या संबंधित अधिकाऱयांना आर्थिक दंड ठोठावा, तसेच त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी या अवमान याचिकेतून कोर्टाकडे करण्यात आली होती. तसेच कोणत्या कारणामुळे आणि कोणाच्या आदेशांमुळे या कारवाईला उशीर झाला याचा तपशीलही हायकोर्टानं मागवून घ्यावा, अशीही मागणी कोर्टाकडे करण्यात आलीय.
