उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून लहान मुलांचा जीव जाण्याचं सत्र सुरूच, हायकोर्टाकडून दखल
उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून नागरिकांसह मुलांचे मृत्यू होत असलेल्या घटनांची मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा दखल घेतली आहे. या प्रकरणात सुनावणीत काय घडलं, वाचा सविस्तर.
Published : July 15, 2026 at 3:16 PM IST
मुंबई : उघड्या मॅलहोलमध्ये पडून ठाण्यातील 2 वर्षांचा मुलगा गंभीर झाल्याची माहिती बुधवारी हायकोर्टाला देण्यात आलीय. या मुलाच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून 75 हजार रुपये देण्यात आलेत. तर पुण्यातील एक घटनेत उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून 2 वर्षांच्या एका मुलानं जीव गमावल्याची घटना घडल्याचंही कोर्टाला कळवण्यात आलंय. याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांना या घटनांची तपशीलवार माहिती पुढील सुनावणीत कोर्टापुढे सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी तूर्तास स्थगित केली आहे.
महापालिका प्रशासनांनी या घटनांबाबत अधिक संवेदनशील होण्याची गरज - उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यूबद्दल कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून 6 लाख रुपये देण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. मात्र, या रकमेतून कुटुंबियांचं झालेलं नुकसान कधीही भरून येणार नाही, ही बाब ध्यानात ठेवा असंही हायकोर्टानं महापालिकेला बजावलंय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, जखमींना 75 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय तज्ञांच्या समितीनं घेतल्याची माहिती ठाणे पालिकेच्यावतीने वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला दिलेली आहे.
पुण्यातील उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मुलाचा मृत्यू - 3 जुलै 2026 रोजी पुण्यातील लोणी, काळभोर परिसरात सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी खोदलेल्या एका उघड्या खड्ड्यात पडून सोहम लखन कसबे या दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. इथं कंत्राटदारानं सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना न करताच हा खड्डा उघडा सोडल्यामुळे हा अपघात घडल्याची माहिती आहे. कदमवाकवस्ती येथील इंदिरानगर परिसर सोहम कसबे हा दोन वर्षांचा मुलगा घराबाहेर खेळत असताना, पावसाच्या आणि सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी खोदलेल्या सुमारे 3 फूट खोल खड्ड्यात सोहमचा पाय घसरला. मुसळधार पावसामुळे हा खड्डा पाण्याने पूर्ण भरलेला होता. कंत्राटदारानं त्यावर कोणतेही झाकण किंवा बॅरिकेड्स लावलेले नव्हते. मुलाच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीनंतर लोणी-काळभोर पोलिसांनी अज्ञात कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेचे नियम धुडकावून लावल्यामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे हा बळी गेल्याचं निष्पन्न झालंय. मुळात पावसाळ्यापूर्वी मॅनहोल आणि ड्रेनेजची कामं पूर्ण करणं किंवा ती सुरक्षित करणं बंधनकारक आहे. तरीही प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे अशा घटना घडत असल्यानं पुणे परिसरातही तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अद्याप या कुटुंबाला प्रशासनानं कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नसल्याचं याचिकाकर्ता रूजू ठक्कर यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
काय आहे याचिका - मुंबई उच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिलेत. मात्र, त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा, आरोप करत करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती. पुढे ही याचिकादेखील हायकोर्टानं निकाली काढली. मात्र, उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून अनेकदा यात पडून नागरिकांचा जीव जातो. अशातच डोंबिवलीतील एका 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यानंतर रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी नव्यानं याचिका दाखल केलीय.
महापालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयानं ओढले होते ताशेरे- चालू महिन्यातच मुंबई उच्च न्यायालयानं उघडी गटारं आणि मॅनहोल्सवरून बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. वारंवार आदेश देऊनही महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचा ढिसाळ कारभार आणि त्यांच्या नाकार्तेपणामुळे रस्त्यांवर लोकांचे जीव जातायेत, याला जबाबदार कोण? असा उद्विग्न सवाल उपस्थित करत सोमवारी (6 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेची खरडपट्टी काढली होती. यापुढं तरी लोकांचा जीव गटारात पडून जाणार नाही, अशी हमी देणार का? अशी विचारणा करत कोणतीही नुकसानभरपाई माणसाच्या जीवापेक्षा मोठी नसते, हे लक्षात ठेवा असंही उच्च न्यायालयानं महानगरपालिकेला सुनावलं होतं.
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