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रिक्षातून प्रवास करताना महिलेला चुकीच्या ठिकाणी स्पर्श, हायकोर्टाचा बीकेसीतील बँक कर्मचाऱ्याला दिलासा

कुर्ला स्थानकावरून बीकेसी इथल्या कार्यालयापर्यंत रिक्षातून प्रवास करत असताना याचिकाकर्त्याचा हात तक्रारदार महिलेच्या खांद्यावर असलेल्या बॅगेला लागला.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 7:46 AM IST

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मुंबई - ऑफिसला रिक्षातून एकत्र जाताना महिला कर्मचाऱ्याला चुकीच्या ठिकाणी स्पर्श केला म्हणून ऑफिसनं पॉश अंतर्गत कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका बँक कर्मचाऱयाला दिलासा दिला आहे. लैंगिक छळाची कथित घटना ही रिक्षात घडली असून, कंपनीनं दिलेल्या वाहनात घडलेली नाही. त्यामुळे इथं पॉश कायदा लागू होत नाही, असा निर्वाळा देत हायकोर्टानं बँक कर्मचाऱ्यावरील लैंगिक छळाची कारवाई रद्द केली.

काय आहे प्रकरण? - कुर्ला स्थानकावरून बीकेसी इथल्या कार्यालयापर्यंत रिक्षातून प्रवास करत असताना याचिकाकर्त्याचा हात तक्रारदार महिलेच्या खांद्यावर असलेल्या बॅगेला लागला. त्यावर या महिलेनं याची तक्रार तिच्या कंपनीतील अंतर्गत तक्रार समितीकडे केली. समितीनं ही तक्रार एसबीआय बँकेच्या अंतर्गत समितीकडे पाठवली. बँकेच्या समितीनं चौकशीअंती याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवत त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस केली. याविरोधात याचिकाकर्त्यानं हायकोर्टात धाव घेत ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत दाद मागितली होती.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून या याचिकेवर निकाल देताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, रिक्षा हे सार्वजनिक वाहतुकीचं साधन असून ते कंपनीनं उपलब्ध करून दिलेलं नव्हतं. त्यामुळे, तिथं कंपनीचा संबंध येत नाही आणि त्या घटनेसाठी कंपनी जबाबदारही नाही. त्यामुळे इथं पॉश कायदा लागू होत नसल्यानं समिती त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही.

तसेच याचिकाकर्ता कर्मचाऱ्यावर कंपनीला कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार महिला अन्य एका सहप्रवाशाबरोबर एकाच रिक्षातून प्रवास करत होते. ही रिक्षा कंपनीनं उपलब्ध करून दिलेली नव्हती. पॉश कायद्याच्या कलम 2(0)(v) नुसार कामाचे ठिकाण या व्याख्येत जागा आणि तिथं घडलेली घटना मोडत नाही. त्यामुळे या तक्रारीची दखल घेण्याचा अधिकार कंपनीला तसेच संबंधित समितीलाही नाही.

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TAGGED:

POSH ACT
PUBLIC TRANSPORT
मुंबई उच्च न्यायालय
पॉश कायदा कारवाई
BOMBAY HIGH COURT

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