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आधीची हजारो पद वर्षानुवर्षे रिक्त असताना न्यायव्यवस्थेत नवी पदभरती कशाला?, मुख्य न्यायमूर्तींचा सवाल

न्यायव्यवस्थेमधील रिक्त पदांची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेत ती पदे तातडीनं भरण्याचे आदेश जारी केलेत. वाचा, सविस्तर बातमी.

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 11:00 PM IST

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मुंबई : राज्यभरातील न्यायालयांमध्ये मंजूर असलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी तब्बल 60 टक्के जागा रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. राज्यभरातील विविध न्यायालयांमध्ये मिळून 5,195 पदांपैकी केवळ 2,116 पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. उर्वरित 60 टक्के जागा अद्यापही रिकाम्याच आहेत.

राज्याच्या विधी व न्याय विभागानं हायकोर्टात दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रातूनच न्यायालयाती रिक्तपदांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी या प्रकरणावर गंभीर चिंता व्यक्त करत दखल घेतली आहे. ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचं नमूद करत रिक्त पदे तातडीनं भरण्याचे आदेश जारी केलेत.



रिक्त पदांबाबत हायकोर्टाची नाराजी - प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आणि सत्र न्यायाधीश पदांच्या नियुक्तीसंदर्भातील याचिकांवर हायकोर्टात 16 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेताना महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची 50 टक्क्यांहून अधिक पद रिक्त राहणं ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ही सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लवकरात लवकर भरता यावीत, यासाठी योग्य ती कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश यावेळी हायकोर्टानं जारी केलेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाचा पदभार स्वीकारताच राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाचा आढावा घेतला होता. तेव्हाच ही तूट प्रकर्षानं समोर आल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

राज्यात सध्या 61 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित - ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’च्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील जिल्हा, सत्र आणि दंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये मिळून सध्या 61,00,000 हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयांची मर्यादित संख्या पाहता सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळणं सध्यातरी कठीण आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विहार धुर्वे यांनी महिलांसह बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारनंच ही माहिती हायकोर्टात सादर केलीय. एकीकडे राज्यात फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची संख्या अपुरी आहे. दुसरीकडं हजारो रिक्त पदं न भरता नव्यानं 3 हजार पदे निर्माण करण्याची गरजच काय? त्याऐवजी आहेत ती रिक्त पद आधी भरा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी जारी केलेत.



साल - 2014
एकूण कार्यक्षमता86.07%
मंजूर पदे 1909
भरलेली पदे 1646
साल -2024
एकूण कार्यक्षमता39.53 %
मंजूर पदे 5196
भरलेली पदे 2054
साल - 2026
एकूण कार्यक्षमता 40.73%
मंजूर पदे 5196
भरलेली पदे 2116

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांची टीका - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनीही याच मुद्यावर मंगळवारी राज्य सरकारवर टीका जोरदार केलीय. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील या दुरावस्थेचा उल्लेख केलाय. शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हणत एकीककडे राज्यात 61 लाख प्रलंबित खटले आहेत. राज्यातील कोर्टांमध्ये 60 टक्के जागा रिकाम्या का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.


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HIGH COURT ON VACANT POSTS
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न्यायायलय रिक्त जागा
BOMBAY HIGH COURT

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