'खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूची नुकसानभरपाई देताना पालिका आणि राज्य सरकारनं एकमेकांकडे बोट दाखवू नका'- हायकोर्ट
अपघाताप्रकरणी पीडितांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसताना रस्ता कोणाचा यावरून ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकार यामध्ये चालढकल सुरू आहे.
Published : August 7, 2026 at 12:59 PM IST
मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील पडलेल्या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गुरूवारी हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतलीय. यासंदर्भात गेल्यावर्षीच रीतसर आदेश दिले असतानाही नुकसानभरपाई कोणी द्यावी?, यावर महापालिका आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागामध्ये समन्वय का दिसत नाही? अशी विचारणा हायकोर्टानं ठाणे महापालिका आणि राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केलीय. तसेच काही दिवसांपूर्वी खड्ड्यांमुळे पुणे आणि भिवंडीत झालेल्या अपघातांची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर पुढील सुनावणीत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण - मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात वकील रूजू ठक्कर यांनी जनहित याचिका केलीय. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी, 24 नोव्हेंबर 2025 मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं रीतसर आदेश दिलेले असतानाही ठाण्यातील रस्त्यांवर झालेल्या अपघाताप्रकरणी पीडितांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
ठाणे मनपा आणि राज्य सरकारचं एकमेकांकडे बोट - हायकोर्टानं ठाणे महापालिकेला याबाबत विचारणा केली असता, हा अपघात ठाणे पालिकेच्या हद्दीत झालेला असला तरी तो रस्ता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे, असं यावेळी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. मात्र, हा रस्ता कोणाच्या अखत्यारीत येतो, यासंदर्भात माहिती घ्यावी लागेल, अशी भूमिका यावेळी सरकारकडून देण्यात आली. या दोघांची टोलवाटोलवी पाहून हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठाणे पालिका म्हणतेय की रस्ता पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीत येतो. राज्य सरकार म्हणते पाहावं लागेल? तुम्ही अशी जबाबदारी एकमेकावर ढकलू शकत नाही. तुमच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यानं आज लोकांना त्याचा त्रास होतोय, या शब्दांत हायकोर्टानं ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारची कानउघडणी केली. आता यासंदर्भात पुढील सुनावणीला सविस्तर उत्तर देण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी तूर्तास तहकूब केलीय.
बीएमसीच्या उपाययोजना केवळ कागदावरच - याशिवाय मुंबइ महापालिकेनं खड्ड्यांबाबत तयार केलेल्या तक्रारनिवारण उपाययोजना या केवळ कागदावरच उपलब्ध असल्याचं रूजु ठक्कर यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. महापालिकेनं या तक्रारींसाठीचा दिलेला व्हॉट्सॲप नंबरही सुरू नसल्याचं त्यांनी स्वत: तपासून पाहिलंय. मात्र, महापालिकेनं या आरोपांचं खंडन केला. त्यावर हायकोर्टानं त्यांना तातडीनं याचिकाकर्ते फोर्ट परिसरात पडलेल्या खड्यांची त्यांच्यासोबत जाऊन शहानिशा करा, असे आदेश पालिकेला देत सुनावणी काहीवेळासाठी तहकूब केली. त्यानुसार, दुपारच्या सुनावणीत संबंधित तक्रारीचं निवारण झाल्याचं स्पष्ट करत याचिकाकर्ते दररोज मीडियासमोर कोर्टात उगाच नव्या गोष्टींचा तोंडी दाखला देत असल्याचा आरोप महापालिकेच्यावतीनं केला गेला. त्याची दखल घेऊन हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना आपले सर्व मुद्दे एकत्रित महापालिकेला देण्याची सूचना दिली. त्यासंदर्भात महापालिकेला त्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.