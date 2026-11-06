ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी एसआयटीकडून सुरू असलेल्या तपासावर हायकोर्ट समाधानी
एसआयटीच्या तपासावर सवाल उपस्थित करत पूर्णेकर कुटुंबीयांनी हायकोर्टात याचिका केली होती. त्यावर तातडीनं सुनावणीस सुट्टीकालीन कोर्टानं नकार दिलाय.
Published : November 6, 2026 at 4:52 PM IST
मुंबई - प्रदीप पूर्णेकर हत्येप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन कोर्टानंही नाकारलीय. तपासातील प्रगती लक्षात घेता तातडीच्या सुनावणीच्या मागणीला हायकोर्टानं नकार दिला. दिवाळीनंतर नियमित खंडपीठासमोर याचिका सादर करण्याची याचिकाकर्त्यांना कोर्टानं मुभा दिलीय. तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावा अशी दिवंगत प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर आणि तक्रारदार मंदार घोडके यांनी याचिकेत मागणी केलीय. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या सुट्टीकलीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
एसआयटीच्या तपासावर हायकोर्ट समाधानी - याप्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केलेल्या राजीव चव्हाण यांनी कोर्टाला सांगितलंल की, 29 सप्टेंबरला प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तसंच त्याचदिवशी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली असून याप्रकरणातील पहिली अटक देखील त्याच दिवशी करण्यात आली. त्यानंतरच्या तापासात एसआयटीनं दहा दिवसात पाच आरोपींना अटक केली असून अनेकांचे जबाब नोंदवून सखोल चौकशी सुरू आहे. यावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं सध्या एसआयटी जो तपास करतेय त्याची प्रशंसा केली पाहिजे अशी टिप्पणी केली.
काय आहे याचिका - ठाण्यातील मानपाडा परिसरातील गणेश नगर येथील कार्यालयात शिवसेना विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची 29 सप्टेंबर रोजी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास अतिशय संथ गतीनं सुरू असून या हत्येचा कट रचणारे अद्याप मोकाट फिरत असल्याचा आरोप करत मुख्य तक्रारदार मंदार घोडके, दिवंगत प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम पूर्णेकर यांनी हायकोर्टात समीर हाटले यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केलीय.
काय आहे प्रकरण - ठाण्यातील मानपाडा इथं 29 सप्टेंबर रोजी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वॉर्ड प्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांची त्यांच्याच कार्यालयात गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. पाच जणांनी कार्यालयात शिरून दोन बंदुकांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या आणि चॉपरनं सपासप वार केले. पूर्णेकर कुटुंबीयांनी शिवसेना (शिंदे) विद्यमान नगरसेविका, माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर याप्रकरणी गंभीर आरोप केलेत. याप्रकरणी तयार करण्यात आलेल्या एसआयटीनं मीनाक्षी शिंदे यांची कसून चौकशी केलीय. प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम पूर्णेकर यांनी पोलिसांना काही व्हिडिओ पुरावेही दिलेत. या प्रकरणाचा तपास पुण्याच्या मुळशीपर्यंत पोहोचलेला आहे. याशिवाय या प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगानंही गंभीर दखल घेतली आहे. ठाण्यात आगरी-कोळी समाजात या घटनेनंतर तीव्र अस्वस्थता असून, रस्ता रोको, कँडल मार्च आणि आंदोलनं ठाण्यात नियमितपणे सुरू आहेत.
हेही वाचा...