लवासा प्रकरणी पवार कुटुंबीयांविरोधात कारवाईची मागणी करणाऱया याचिकेत तथ्य दिसत नाही, याचिका फेटाळण्याचे हायकोर्टाकडून संकेत
लवासा प्रकरणी सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणाऱया याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं निकाल राखून ठेवलाय.
Published : December 16, 2025 at 7:16 PM IST
मुंबई : लवासा प्रकरणी पवार कुटुंबीयांविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणाऱया याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं मंगळवारी आपला निकाल राखून ठेवलाय. मात्र, हा निकाल राखून ठेवताना, याचिकाकर्ते त्यांची मागणी कायदेशीर असल्याचं पटवून देण्यात अपयशी ठरल्याचं अधोरेखित करत याचिका फेटाळून लावण्याचे संकेत दिलेत.
काय आहे याचिका? : नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेत शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आलाय. सर्व आरोपींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आलीय. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिकेत हस्तक्षेप करणाऱया याचिकाकर्त्यांना ऐकण्याची किंवा त्यांच्या याचिकेवर याचिकाकर्त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण आम्हाला गरजेचं वाटत नाही, असंही मुख्य न्यायमूर्तींनी मंगळवारच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट केलं.
याचिकेचा पूर्व इतिहास काय? : पुणे जिल्ह्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप तत्वतः खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केला, असं निरीक्षण नोंदवत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली होती. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरीही कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर असल्याचं म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं हे स्पष्ट दिसतं. अजित पवार यांनी कृष्णा खोरेतील जमीन हस्तांतरीत करताना अनियमितता केलेली दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. मात्र, कोणत्याही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत हे देखील अधोरेखित होत असल्याचं खंडपीठानं निकालात स्पष्ट केलं होतं. पण, याच निकालातील काही निष्कर्षाचा आधार घेऊन शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी या नव्या याचिकेतून करण्यात आलीय.
याचिकेतील प्रमुख आरोप काय? : 'कॅग' आणि लोकायुक्तांनी लवासा प्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही दुर्लक्ष केलं गेलं असून, लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला.. 2018 मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार आयुक्तांनी पौड पोलिसांकडे पाठवली. पौंड पोलिसांनी पुन्हा ही तक्रार पोलीस आयुक्तांकडे पाठवली. 2019 मध्ये पोलीस आयुक्तांनी ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलीस उपायुक्तांकडे वर्ग केली. तक्रारीवर पौड पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. मात्र, त्यावरही काहीच कारवाई न झाल्याने शेवटी ही जनहित याचिका केल्याचं याचिकाकर्ते जाधवांनी आपल्या याचिकेत नमूद केलंय.
2022 मध्ये हायकोर्टानं फेटाळली होती मूळ याचिका : लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरी त्यासाठी कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर आहेत, असं म्हणता येणार नाही. तसेच सध्या तिथं खूप मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झालेलं आहे. त्यामुळे त्यावर हातोडा चालवत ते जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी बराच उशीर केलाय, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई हायकोर्टानं लवासाला विरोध करणारी जनहित याचिका 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी निकाली काढली होती. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांनुसार, याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं हे स्पष्ट दिसतंय. अजित पवार यांनी कृष्णा खोरेतील जमीन हस्तांतरित करताना अनियमितता केलेली दिसतेय. या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणं आवश्यक होतं. मात्र, कोणत्याही निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत. नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करत गेली अनेक वर्ष आपला न्यायालयीन लढा जारी ठेवलाय. पर्यटन हा उद्योग क्षेत्राचाच एक भाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली होती. तसेच त्यादृष्टीनं कायद्यात तरतूद करूनच या प्रकल्पाला परवानग्या दिल्या होत्या, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात मांडली गेलीय.
