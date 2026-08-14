गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींच्या वापरावर बंदी लागणार? सुनावणी पूर्ण, हायकोर्टानं निकाल राखून ठेवला
आमच्यासमोरचा मुद्दा पर्यावरण संवर्धनाचा. धर्मशास्त्र किंवा इतर रूढी पंरपरा काय? हा आमच्यासमोरील मुद्दाच नाही, असं उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवताना स्पष्ट केलंय.
Published : August 14, 2026 at 7:56 PM IST
मुंबई : महिनाभर झालेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर अखेर पीओपी बंदीबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. दिलेल्या आदेशांनुसार यंदाच्या गणेशोतवासात तरी पीओपी बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारला आदेश द्यावेत या मागणीसाठी पर्यावरणवादी रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केलीय. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (CPCB) प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तीवर बंदी घालण्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेत बदल केल्यामुळे, हा मुद्दा आता पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. या मुद्यावर राज्य सरकारनं यंदाच्या वर्षी ही बंदी शक्य नसल्याचं स्पष्ट करत जनजागृतीकरता किमान 3 वर्ष लागतील अशी भूमिका घेतलीय. त्यामुळे यासंदर्भात आता हायकोर्ट कधी आणि काय निर्णय देतंय याकडे सर्व गणेशभक्तांच लक्ष लागून आहे.
राज्य सरकारची भूमिका :- राज्य सरकार याबाबत दिलेल्या सर्व निर्देशांच काटेकोरपणे पालन करत असल्याची माहिती पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले यांनी हमीपत्रावर राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात सादर केलीय. यासंदर्भात बनलेली जाणकारांची समिती मूर्तीकरता वापरण्यात आलेल्या पीओपीचा पुन्हा वापर करता येईल का?, याबाबत विचार करतेय. त्यामुळे याबाबत काहीतरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र तूर्तास मोठ्या गणेशमूर्तीबाबत सध्यातरी नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
तसेच विसर्जनानंतर लगेच दुस-या दिवशी राज्यभरातील स्थानिक प्रशासनाला त्या नैसर्गित स्त्रोतातून पीओपीचा सारा मलबा गोळा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आलीय. त्याचबरोबर पीओपी बंदीबाबत सुरू केलेल्या व्यापक जनजागृतीची माहितीही सादर करण्यात आलीय. मात्र मुंबईसह राज्यातील गल्लीबोळात साजरा होणारा हा उत्सव केवळ आपल्या देशातच नाही तर परदेशातही साजरा केला जातो. तसेच परदेशातून खास गणेशत्सवासाठी इथं येणाऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. त्यामुळे याबाबत जनजागृती होण्यास थोड वेळ लागतोय. तेव्हा गेल्यावर्षीचे आदेश यंदाही कायम ठेवण्याकरता राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आलीय.
आमच्यासमोरचा मुद्दा हा धर्मशास्त्राचा नाही तर पर्यावरण संवर्धनाचा :- पीओपी बंदी संदर्भातील याचिकेवर अखिल गणेशोत्सव समितीच्यावतीनं जेष्ठ वकील उदय वारूंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. बुधवारी वारूंजीकर यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं की, हिंदू धर्मात गणेश विसर्जनाला विशेष महत्त्व आहे. गणेशाची मूर्ती उत्सव संपल्यानंतर विसर्जित न करणं हे धर्मशास्त्राला अनुसरून नाही. यावर हायकोर्टानं त्यांना सवाल केला की, असं कुठल्या निकालात किंवा कुठल्या धर्मग्रंथात लिहून ठेवलंय की मूर्ती ही पीओपीचीच किंवा शाडू मातीचच असायला हवी, ती अमूक एक उंचीचीच असायला हवी, आणि ती नैसर्गिक जलस्त्रोतातच विसर्जित करायला हवी? यावर आमच्यासमोरचा मुद्दा हा धार्मिक नसून पर्यावरण संवर्धनाचय. आम्ही किंवा इतर कुणीही तुम्हाला धार्मिक विधी करण्यापासून रोखत नाही आहोत, असं न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय.
पीओपी बंदीबाबत पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी राज्य सरकार सहमत दिसत नाही : हायकोर्टचं निरीक्षण :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात यंदा पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या गणेश मूर्तीची स्थापना करण्याचं आवाहन देशातील लोकांना केलंय. मात्र भाजपच्या नेतृत्त्वातील महाराष्ट्र सरकार पीओपीच्या वापरावर ठाम आहे. याचा अर्थ तुम्ही पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी सहमत नाही, असा घ्यायचा का?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला. यंदाच्या गणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्तींची स्थापना करण्याबाबत पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनावर मुंबईतील संबंधित सर्व गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या बैठकीत ठरलंय की राज्य सरकार यंदाच्यावर्षी तरी पीओपी गणेशमूर्तींवर पूर्णपणे बंदी घालण्याकरता तयार नाही.
काय आहे याचिका? -: पर्यावरणप्रेमी आणि शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांनी ही नवीन जनहित याचिका दाखल करून सीपीसीबीच्या बदलत्या धोरणाला विरोध केलाय. रोहित जोशी आणि शाडू मातीचं काम करणाऱ्या मूर्तीकारांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत ही सुधारित याचिका हायकोर्टात दाखल केलीय. यावर गणेशोत्सवाची तयारी सुरू होण्यापूर्वीच निर्णय व्हावा अशी विनंती त्यांनी बुधवारी हायकोर्टाकडे केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, सीपीसीबीनं यामध्ये आपली भूमिका बदलल्यामुळे देशभरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालीय, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलंय. या मुद्यावर राज्य सरकारनं 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केलेलं सुधारित धोरण रद्द करत साल 2020 मधील कठोर मार्गदर्शक तत्त्वेच कायम ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलीय.
काय आहे प्रकरण?: गेल्या वर्षीपुरती मुंबई उच्च न्यायालयानं 6 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक पाण्यात विसर्जन करण्यास हंगामी परवानगी दिली होती. मात्र, दरवर्षी केवळ आदेश काढून अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं राज्य सरकारला यापूर्वीच फटकारत ही मुभा केवळ मार्च 2026 पर्यंतच असेल जेणेकरून पुढील सणासुदीच्या काळात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच यंदा हे प्रकरण राज्य सरकारनं नियम आणि कायद्याच्या अखत्यारीत राहून हाताळावं असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं.
मुंबईत साजरा केला जाणारा हा सर्वात मोठा उत्सव असल्यानं त्याची व्याप्ती आणि महती फार मोठीय. गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सवात बीएमसीनं नोंदवलेली आकडेवारी आहे. या आकडेवारीबाबत जाणून घेऊयात.
- 204 - कृत्रिम तलाव
- 1,95,306 - 5 फूटांपेक्षा लहान मूर्ती
- 85,306 - कृत्रिम तलावांत विसर्जित केलेल्या मूर्ती
- 1,10,000 - नैसर्गिक तलावांत विसर्जित केलेल्या मूर्ती
- 3,865 - 5 ते 8 फूट उंचीच्या गणेशमूर्ती
- 3,998 - 8 फूटांपेक्षा जास्त उंचीच्या गणेशमूर्ती
आता निकालाची प्रतिक्षा :- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं 2020 मध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र या ना त्या कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर झालेलीच नाही. त्यामुळे याविरोधात पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि इतरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. यावरील सुनावणी पूर्ण करत मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी आपला निकाल राखून ठेवलाय. आगामी गणेशोत्सव तोंडावर आलेला असताना हायकोर्ट याबाबत काय निर्णय देतंय, याकडे आता सपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे.
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