सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांची नावे कोर्टात सादर; उच्च न्यायालयानं निकाल ठेवला राखीव
ठाण्यातील पातलीपाडा, कोलशेत येथील गायरान जमिनी भूमाफियांच्या घशात घालत त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयानं कठोर कारवाईचे संकेत दिलेत.
Published : December 5, 2025 at 8:08 AM IST
मुंबई : दिवसेंदिवस ठाण्यात फोफावत चाललेल्या अनधिकृत बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारसह ठाणे महापालिकेची (TMC) गुरूवारी पुन्हा एकदा खरडपट्टी काढली. बऱ्याचदा हे प्रशासकीय अधिकारीच अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालतात. त्यांच्यामुळेच अशा बांधकामांना पाणी आणि विजेचं कनेक्शन मिळत ही बाब अधोरेखित करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला. मात्र, त्यापूर्वी वकिलांकडून संबंधत अधिकाऱ्यांची नावही जाणून घेतली.
काय आहे प्रकरण - भूमाफियांनी ठाण्यातील पातलीपाडा, कोलशेत येथील गायरान जमिनी ताब्यात घेत त्यावर बेकायदा बांधकामे उभारलीत. या सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामं हटवण्यात यावीत तसेच संबंधितावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत काही रहिवाशांनी हायकोर्टात वकील श्रीराम कुलकर्णी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला जबाबदार धरत दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार?, त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले होते.
ठाण मनपाची भूमिका -ठाणे महापालिकेचे (टीएमसी) उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी याबाबत आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्यात म्हटलंय, की अनधिकृत बांधकामप्रकरणी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्यात आले आहेत. अद्याप, ते प्रलंबित आहेत. तर महापालिकेच्यावतीनं संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र, हायकोर्टानं त्यावर नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची नावं सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्यानुसार दुपारच्या सत्रात दोन अधिकाऱ्यांची नावं हायकोर्टात देण्यात आली. न्यायालयानं याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणावरील आपला अंतिम निकाल राखून ठेवलाय.
टीएमसीच्या भूमिकेवर हायकोर्टाची नाराजी - ठाणे पालिकेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यावर नाराजी व्यक्त करत, एवढी वर्ष काय केलंत? अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केलीत? असे सवाल करत न्यायालयानं महापालिकेच्या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त केलं. ठाणे महापालिकेच्यावतीनं दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले की, कुठल्या भूखंडांवर किती बांधकामं अधिकृत आहेत? तर किती अनधिकृत बांधकामं आहेत. मात्र, याची शहानिशा करण्यासाठी सर्वेक्षण करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी आवश्यक असून अधिकृत बांधकामांचे क्लस्टरद्वारेच पुनर्वसन होणार आहे.
मागील सुनावणीत काय घडलं?- अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी (1 डिसेंबर) ठाणे महापालिका प्रशासनाला सुनावलं. शहरात दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामांचं पेव फुटलंय असताना ठाणे महापालिकेकडून डोळेझाक का? असं म्हणत 2010 पासूनच्या या बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं केला. तसंच ठाणे महापालिकेला यासंदर्भात तीन दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र आणि राज्य सरकारलाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आलेत.
