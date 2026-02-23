ETV Bharat / state

मुंढवा जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवानीच प्रमुख आरोपी, सरकारचा हायकोर्टात युक्तिवाद

पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत शीतल तेजवानीनं दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. यावर कोर्टानं निकाल राखून ठेवला आहे.

Bombay high court news
संग्रहित-डावीकडे मुंबई उच्च न्यायालय, उजवीकडे शीतल तेजवानी (Source- ETV Bharat Reporter)
मुंबई : पार्थ पवारांशी संबंधित कथित जमीन घोटाळ्यात शीतल तेजवानी हीच प्रमुख आरोपी असून त्यांच्या विरोधात सळबळ पुरावे उपलब्ध आहेत, असे सरकारच्यावतीनं सुनावणीत सांगण्यात आलं. तसेच अन्य पोलीस ठाण्यातही तिच्याविरोधात गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आलीय. याप्रकरणी रीतसर नोटीस बजावूनही त्या तपासात सहकार्य करत नसल्यानं त्यांना अटक करण्यात आल्याची सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात माहिती देण्यात आली. या युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं शीतल तेजवानी यांनी आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवलाय.

काय आहे प्रकरण - मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानीला 3 डिसेंबर रोजी पुण्यातून अटक केलीय. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात अन्य एक एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. तसेच खडक पोलीस ठाण्यातही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुंढव्यातील 40 एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील 1,800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीनं केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप आहे. तसेच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली आहे. अवघ्या एक लाख रूपयांचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे सारं कसं काय शक्य होतं?, असा सवालही या निमित्ताने विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयानं 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली. तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती.

काय आहे याचिका - पुणे पोलिसांनी केलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत शीतल तेजवानीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी तेजवानीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना कोर्टात सांगितलं की, पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीनं तेजवानीला अटक केली आहे. अटक करताना कोणतीही कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कायद्याचं सर्रास उल्लंघन झालेलं आहे. मात्र, राज्य सरकारच्यावतीनं हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आलाय. सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, तेजवानीला अटक का करण्यात आलीय, याची त्यांना पूर्ण माहिती आहे. ती, तपासात सहकार्य करत नाही. याशिवाय तिनं अशाचप्रकारे इतर प्रकरणातही फसवणूक केल्याचे पुरावे आढळलेत. त्यामुळे तिचा हा अर्ज फेटाळून लावावा. न्यायालयानं दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.

पिंपरी चिंचवडमधील बँकेला 238 कोटींचा गंडा - यावेळी पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्यावतीनं सरकारी वकील श्रीकांत गावंड यांनी कोर्टाला माहिती देताना सांगितलंय की, शीतल तेजवानीचा पती आणि कंपन्यांनी साल 2019 मध्ये सेवा विकास को. ऑ. बँक, पिंपरीकडून करोडो रुपयांची कर्जे घेतलेली आहेत. यामधील तब्बल 238 कोटींची बँकेची देणी तेजवानीनं थकवली आहेत. चौकशी अंती ही सारी माहिती आता समोर आली आहे. ती सराईत आर्थिक गुन्हेगार असल्यानं तिला या प्रकरणात कोणताही दिलासा देऊ नये.

