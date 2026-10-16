सचिन वाझेच्या जामिनावरील युक्तिवाद पूर्ण, हायकोर्टानं निकाल ठेवला राखून
अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेच्या जामिनावरील निकाल शुक्रवारी हायकोर्टानं राखून ठेवलाय.
Published : October 16, 2026 at 6:17 PM IST
मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेच्या जामिनावरील निकाल शुक्रवारी हायकोर्टानं राखून ठेवलाय. यावर हायकोर्ट आपला अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत सचिन वाझेच्या जामिनावरील स्थगिती कायम असून, त्यांचा मुक्काम कारागृहातच राहील, असं न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठानं हा निकाल राखून ठेवताना स्पष्ट केलंय.
स्फोट झाला नाही म्हणून हे दहशतवादी कृत्य असल्याचं कुठेही स्पष्ट होत नाही, असा तर्क काढणं योग्य नाही. युएपीए कायद्याची निर्मिती ही केवळ दहशतवाद्यांना शिक्षा देण्यासाठी नाही तर दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी केली गेलीय. तसेच इतर सर्व आरोपी जामिनावर असताना केवळ आपल्यालाच इतकी वर्षे कारागृहात काढावी लागणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नसल्याचा वाझेचा दावा अयोग्य असल्याचा दावा करत एनआयएकडून या जामीनाला जोरदार विरोध करण्यात आला.
सचिन वाझेच्या जामिनाला एनआयएचा जोरदार विरोध - अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणी सचिन वाझेला दिलेला जामीन रद्द करावा या मागणीसह एनआयएच्या वतीनं हायकोर्टात पुन्हा एकदा जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. एनआयएच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी अंतिम युक्तिवादात आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितलं, "सचिन वाझेला जामीन देणं हे समाजासाठी घातक आहे. कोणताही विस्फोट झाला नाही, म्हणून याला दहशतवादी कृत्य म्हणता येणार नाही हा युक्तिवादच मुळात चुकीचा आहे, कारण युएपीएतील कलम ही अतिशय स्पष्ट आहेत. या कायद्याची निर्मिती केवळ दहशतवाद्यांना शिक्षा देण्यासाठी नव्हे तर दहशतवाला रोखण्यासाठी झाली होती. सचिन वाझेनं कश्यापद्धतीनं अतिशय थंड डोक्यानं हे दहशतवादी कृत्य केलंय. तसेच हा प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून आपला साथीदार मनसूख हिरेन याची इतरांच्या मदतीनं कशी हत्या घडवून आणली." हे सर्व कथानक एनआयएच्या वतीनं हायकोर्टात मांडण्यात आलं.
अंबानी कुटुंबियच नव्हे तर संपूर्ण समाजात दहशत माजवण्याचा वाझेचा हेतू, एनआयचा दावा - मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर तपास यंत्रणेनं हायकोर्टात जोरदार आक्षेप नोंदवला. अंबानी हे देशातील एक प्रतिष्ठित कुटुंब असून, या प्रकरणानं त्यांच्या जीवनावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नसल्याचं निरीक्षण नोंदवणं चुकीचं आहे. सचिन वाझेने स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर भरवस्तीच्या परिसरात नेऊन सोडली होती. तसेच एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या आडून या कुटुंबाला धमकी देणारं एक पत्रही ठेवलं होतं. यावरून सचिन वाझेचा हेतू हा देशात दहशत माजवण्याचाच होता.
मुंबई पोलीस दलातील क्राईम ब्रांच विभागातील गुप्तचर खात्याचा प्रमुख या पदाचा वाझेनं या संपूर्ण कटात गैरफायदा घेतलाय. हा प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून आपलाच साथीदार मनसूख हिरेनला त्यानं सर्व आरोप स्वत:वर घेण्याकरता दबाव टाकला होता. मात्र, त्यानं यास नकार देताच वाझेनं उद्या आपण यात अडकू नये याकरता मनसूख हिरेनची इतरांच्या मदतीनं हत्या घडवून आणली. याकामात मदत करणाऱयांना वाझेनं भरपूर पैसे दिल्याचे पुरावेही तपास यंत्रणेकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन देऊ नये, अशी भूमिका तपास यंत्रणेनं हायकोर्टात मांडली. याशिवाय याप्रकरणी आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, खटला सुरू होत असतानाच हा जामीन देणं चुकीचं असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
एनआयए कोर्टानं दिलेला जामीन योग्यच, वाझेचा हायकोर्टात दावा - अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणी विशेष एनआयए कोर्टानं आपल्याला दिलेला जामीन योग्यच असल्याचा दावा सचिन वाझेच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. वाझेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं, "एनआयए कोर्टानं आपल्याला जामीन देताना निकालातून स्पष्ट केलंय की, या प्रकरणात युएपीएची कलमं लागू होत नाहीत. त्यामुळे हे दहशतवादी कृत्य असल्याचा आरोपच मुळात चुकीचा ठरतो. याशिवाय या प्रकरणातील सहआरोपी प्रदीप शर्मा हे हत्येसारख्या एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी असूनही आज जामीनावर बाहेर आहेत. मग इतर सर्व आरोपी जामीनावर बाहेर असताना केवळ आपल्यालाच इतका प्रदीर्घ कालावधी कारागृहात डांबून ठेवणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नाही."
या प्रकरणी आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यामुळे खटला सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा असला तरी तो लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असा दावा करत एनआयए कोर्टानं जामीनात इतक्या कठोर अटीशर्ती घालून दिलेल्या असतानाही तपास यंत्रणेनं त्याला विरोध करणं चुकीचं असल्याचा दावा हायकोर्टात केलाय. वाझेच्या वतीनं एनआयएची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी करत आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला.
सचिन वाझेच्या जामीनात कठोर अटीशर्ती - अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात सचिन वाझेला जामीन मंजूर झाला. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाकडून याप्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. 1 लाखांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक हमीदार त्यांना द्यावा लागणार होता. तब्बल साडेपाच वर्षांच्या दीर्घ कारावासानंतर हा जामीन वाझेला मंजूर करण्यात आला होता. सचिन वाझेला हा जामीन मंजूर करताना कोर्टानं कठोर अटीशर्ती घातल्यात. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड या आसपासच्या चार जिल्ह्यात राहता येणार नाही. त्यामुळे वाझेचं वास्तव्य पुण्यात असणार आहे. वाझेने आपला पासपोर्ट NIA कडे जमा करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठीच वाझेला मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या काळात आपल्या राहत्या ठिकाणाचा पत्ता 7 दिवसांत NIA ला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दर रविवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात दुपारी 12 ते 3 दरम्यान हजेरी लावणं बंधनकारक राहील. साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क न साधण्यासह पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
हेही वाचा -