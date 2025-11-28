आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या प्रभाग आरक्षणावर पुढील आठवड्यात निकाल देऊ - उच्च न्यायालय
याचिकाकर्ते व राज्य सरकारच्यावतीनं युक्तिवाद शुक्रवारच्या सुनावणीत पूर्ण झाल्यानंतर या याचिकांवर सोमवारी किंवा मंगळवारी निकाल दिला जाईल, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
Published : November 28, 2025 at 7:59 PM IST
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ठरवलेल्या प्रभाग आरक्षणासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवलाय. हा निकाल येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी जाहीर केला जाईल, असं उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी स्पष्ट केलंय. याशिवाय नवी आरक्षण रोटेशन पद्धत या निवडणुकांपासून लागू होणार की नाही, हे देखील या निकालातच स्पष्ट होईल असंही उच्च न्यायालयानं सांगितलंय.
काय होत्या याचिका? : या निवडणुकांची अधिसूचना ऑगस्ट महिन्यातच राज्य सरकारनं जारी केली होती. यातील चार क्रमाकांच्या तरतुदीनुसार एससी व एसटी प्रर्वगाची लोकसंख्या अधिक असलेला प्रभाग त्यांच्यासाठी राखीव असेल. तसंच या निवडणुकांपासून आरक्षणाची रोटेशन पद्धत नव्यानं सुरु होईल, असं 12 क्रमाकांच्या तरतुदीत स्पष्ट करण्यात आलंय. याला विरोध करत राज्यातील विविध प्रभागातून अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यात. मुंबईसह नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर दाखल या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते व राज्य सरकारच्यावतीनं युक्तिवाद शुक्रवारच्या सुनावणीत पूर्ण झाल्यानंतर या याचिकांवर सोमवारी किंवा मंगळवारी निकाल दिला जाईल, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
सीमांकनाच्या मुद्यावरील याचिकांवर सरसकट सुनावणी : सीमांकनासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी सुरू करू, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. यापूर्वी मतदारयाद्यांवरील याचिका उच्च न्यायालयानं अशाच पद्धतीनं निकाली काढल्यात. मात्र सीमांकनाच्या याचिकांवर कायदेशीर तरतुदींचे प्रत्युत्तर राज्य सरकारनं आधीच सादर करावं. आम्ही प्रत्येक प्रभागाच्या रचनेबाबत याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेणार नाही. सीमांकनासाठी राज्य सरकारनं लागू केलेला नवीन नियम व त्यावरील आक्षेप यांचाच युक्तिवाद ऐकला जाईल, अशी ताकीद शुक्रवारी उच्च न्यायालयानं सर्व याचिकाकर्त्यांना दिलीय.
याचिकाकर्त्यांचा रोटेशन पद्धतीबाबत दावा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग आरक्षित करावेत. प्रभागाचे आरक्षण रोटेशन पद्धतीनं प्रत्येक निवडणुकीत ठरवावं. ही राज्य घटना दुरुस्ती साल 1992 मध्येच करण्यात आली. त्यानुसार साल 1997 पासून प्रभाग आरक्षणाचं रोटेशन सुरु झालं. आतापर्यंत महिला व ओबीसी आरक्षणाचं रोटेशन पूर्ण झालंय. तर एससी व एसटी प्रवर्गाचं रोटेशन अद्याप शिल्लक आहे. ते पूर्ण न करताच राज्य सरकारनं येत्या निवडणुकांपासून आरक्षणाची नवीन रोटेशन पद्धती सुरु होईल, असं जाहीर केलंय. त्यामुळं हा निर्णय राज्य घटना दुरुस्तीचा भंग असल्याचा दावा करत एससी व एसटी प्रवर्गाची उर्वरित रोटेशन पूर्ण झाल्यावरच आरक्षणाची ही नवीन रोटेशन पद्धत सुरु करता येईल, असा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केलाय.
राज्य सरकारची रोटेशनबाबत भूमिका : राज्यातील अनेक प्रभागांची रचना बदलण्यात आलीय. काही प्रभाग जिल्हा परिषदेतून नगरपालिकेत आलेत तर काही पंचायती समितीच्या प्रभागांचं सीमांकन बदलण्यात आलंय. याशिवाय, महापालिकांच्या प्रभागांतही काही ठिकाणी बदल झालेत. त्यामुळं तेथील जातीनिहाय लोकसंख्येतही बदल झालेत. परिणामी प्रभागांचे आरक्षणही बदलण्यात आलंय. तसंच आरक्षणाचं नवं रोटेशन या निवडणुकांपासूनच लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलाय, असा युक्तिवाद राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात केलाय.
हेही वाचा :
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही, ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- 'मिर्झा एक्सप्रेस' थांबली! सुप्रसिद्ध कवी, 'जांगडगुत्ता' शब्दाचे जनक डॉ. मिर्झा बेग यांचे अमरावतीत निधन
- कुजलेल्या, खराब झालेल्या फोटोंमध्ये नवा जीव ओतणारा 'डिजिटल जादूगार', अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका