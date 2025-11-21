ETV Bharat / state

राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जना आळा घालणं हे पालिका प्रशासनाचं कर्तव्यच, हायकोर्ट लवकरच अंतिम आदेश जारी करणार

राज्यभरातील अनधिकृत बॅनरबाजी रोखण्यासाठीच्या भविष्यात काटेकोरपणे उपाययोजना अंमलात आणाव्याच लागतील, असं सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांचीही हयगय केली जाणार नाही, असं शुक्रवारी निकाल राखून ठेवताना कोर्टानं म्हटलंय.

bmc
मुंबई महापालिका (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यभरातील अनधिकृत होर्डिंग्जच्या मुद्द्यावरून दाखल विविध याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवलाय. या संपूर्ण सुनावणीत या मुद्द्यावर वारंवार निर्देश देऊनही पालिका प्रशासनानं म्हणावी तशी कारवाई केली नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केलीय. राज्यभरातील अनधिकृत बॅनरबाजी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना भविष्यात काटेकोरपणे अंमलात आणाव्याच लागतील, असं स्पष्ट करत आता संबंधित अधिकाऱ्यांचीही कामात हयगय केली जाणार नाही, असे संकेत शुक्रवारी हा निकाल राखून ठेवताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं दिलेत.

याचिकाकर्त्यांची भूमिका - याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. अनधिकृत होर्डिंग्जना आळा घालण्यासाठी लातूर तसेच अंबरनाथ महापालिकेप्रमाणे अन्य महापालिकांनी कृती करायला हवी, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. महापालिका अधिकाऱ्यांना सर्व गोष्टींची माहिती असते, गरज ती केवळ इच्छाशक्तीची आहे. त्यांनी मनात आणलं तर काही वेळात ते शहर बॅनरमुक्त करू शकतात. त्यामुळे सर्व महापालिकांनी एका आठवड्याचा स्पेशल ड्राईव्ह हाती घेतला तरी संपूर्ण राज्य बेकायदा होर्डिंगमुक्त होऊ शकतं, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. तसेच यासंदर्भात जोपर्यंत गुन्हे दाखल होऊन फौजदारी कारवाईचं प्रमाण वाढत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नसल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

हायकोर्टाच्या दट्ट्यानंतर महापालिकांना जाग - या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं झापल्यानंतर ताळ्यावर आलेल्या मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल देत आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलंय. यात त्यांनी बेकायदेशीर बॅनरबाजीविरोधात केलेल्या कारवाईची हायकोर्टात माहिती दिली. लातूर, मुंबईसह काही महापालिकांची कारवाई समाधानकारक असली तरी त्यात सातत्याचा अभाव असल्याचं या सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या निदर्शनास आलंय. येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंग्जसवर 'क्यूआर कोड' बंधनकारक होण्याची चिन्हं आहेत, जेणेकरून त्याच्या परवानगीबाबतची सर्व माहिती थेट मोबाईलवर प्रत्येकासाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीनं हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल ठरण्याची चिन्ह आहेत. लवकरच हायकोर्ट याबाबतचे सविस्तर आदेश जारी करणार आहे.

Mumbai High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)

राज्य सरकारची भूमिका - या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, अनधिकृत बॅनरबाजी आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असून, त्याबाबतच्या सूचना सर्व पालिका प्रशासनांना दिलेल्या आहेत. काही महापालिकांनी यात उल्लेखनीय कारवाई केल्याचंही निदर्शनास आलंय. याशिवाय राजकीय बॅनरबाजीबाबत अनेकदा राज्याच्या नेतृत्वानं आपल्या कार्यकर्त्यांना उगाच बॅनरबाजी न करण्याच्या सूचना दिल्याचीही कोर्टात माहिती दिली. रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंग्जच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं, असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग्जसंदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंग्जबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहोचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल, असे निर्देश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेले आहेत.

काय आहे प्रकरण? - राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं वर्ष 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यासह इतर याचिकांवर याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांना दिलेत. राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत. बेकायदा होर्डिंग्जबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही कारवाई होताना दिसत नसल्याचं हायकोर्टापुढे आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालंय. रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंग्जच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं, असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग्ज संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यांपर्यंत पोहोचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

हेही वाचाः

बालिकेवर अत्याचार प्रकरणी कोर्टानं सुनावली शिक्षा; दोषी तरुणाला जन्मठेप, पन्नास हजार पाचशे रुपये दंड

नदी सुधार प्रकल्पाच्या विरोधात पुण्यातील तरुण रस्त्यावर; सहा वाद्यं वाजवत करतोय जनजागृती

TAGGED:

COURT RESERVE ORDER
ILLEGAL HOARDINGS
PIL
याचिका
BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.