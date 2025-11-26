"कचऱ्याच्या दुर्गंधीत लोकांनी आणखी किती दिवस घुसमटायचं?", एकनाथ शिंदे समितीच्या संथ कारभारावरून हायकोर्टाची नाराजी
मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूर डंपिंग ग्राऊंडवरून एकनाथ शिंदे यांच्या समितीच्या संथ कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. जाणून घ्या, काय आहे प्रकरण.
Published : November 26, 2025 at 10:36 PM IST
मुंबई : कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे मानवी वस्तीवर होणाऱ्या परिणामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला बुधवारी फटकारलंय. पसरलेल्या दुर्गंधीमुळे लोकांनी किती दिवस घुसमटायचं? आणखी किती दिवस अशीच टोलवाटोलवी सुरू राहणार, असा सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली नेमलेल्या समितीला याचिकाकर्त्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच म्हणणं ऐकावं, असे आदेशात नमूद केलं आहे.
काय आहे प्रकरण - कांजूर डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेनं जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या नियोजशून्य कारभारामुळे कांजूर येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढलेत.
शिंदे समितीच्या संथ करभारावर कोर्टाची नाराजी - राज्याच्या नगरविकास विभागाचा कारभार हाकणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली राज्याच्या मुख्य सचिवांना डम्पिंगच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र समितीनं एका बैठकीपलिकडे काहीही केलेलं नाही. याबाबत विचारणा केली असता प्रशासनाकडून टोलवटोलवीची उत्तर दिली जातात, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दिली. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला बुधवारी फैलावर घेतलं, लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्वाच्या असलेल्या प्रश्नांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष कसं काय करू शकते? अद्याप बैठका घेण्यास दिरंगाई का? आणखी किती दिवस हे असंच चालणार?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची कानउघडणी केली. यासंदर्भात येत्या 2 डिसेंबर रोजी याचिकाकर्त्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत राज्य सरकारला 11 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
कांजूर डंपिंग ग्राऊंडला पर्याय शोधण्यात प्रशासन अपयशी - मुंबई महापालिका क्षेत्रात दररोज अंदाजे 6 हजार 500 मेट्रिक टन घनकचरा गोळा केला जातो. या कचऱ्यापैकी 90 टक्के कचरा हा कांजूरमार्ग कचराभूमीवरच टाकला जातो. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्ग कचराभूमीची जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानं तात्काळ नवं डंपिंग ग्राऊंड उभारणं ही पालिकेसाठी जवळपास अशक्य गोष्ट आहे.
कचरा टाकायचा कुठे-मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या चार कचराभूमींपैकी बोरिवलीतील गोराई कचराभूमी 2017 बंद करण्यात आली. त्यानंतर तर मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यामुळे तिथं नवा कचरा टाकता येत नाही. त्यामुळे मुंबईचा सारा घनकचरा पूर्व उपनगरातील देवनार आणि कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवरच नेऊन टाकला जातो. मुंबई महापालिकेच्या कचरा गाड्या दररोज 950 फेऱ्या मारून हा कचरा कांजूर व देवनार कचराभूमीवर टाकतात. देवनार कचराभूमीची क्षमता मर्यादित असल्यानं तिथं केवळ 500 ते 600 मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो. तर मुंबईचा 90 टक्के कचरा हा कांजूरमार्ग कचराभूमीवर नेऊन टाकला जातो. त्यात देवनार कचराभूमीची जागाही धारावी प्रकल्पासाठी देण्यात आलीय. त्यामुळे लवकरच ही कचराभूमीही बंद करावी लागल्यास मुंबई महापालिकेकडे पर्यायी जागा उपलब्ध नाही. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महापालिकेनं मुलुंडमधील 56 एकर जागा दिलीय. यात मुलुंड कचराभूमीच्या 41.36 एकर जागेचा समावेश आहे. तर देवनार कचराभूमीची 124.3 एकर जागाही धारावी पुनर्वसनासाठी देण्याचा निर्णय नुकताच झालाय. त्यामुळे आता मुंबईतील घनकचरा विल्हेवाटीसाठी कुठे नेऊन टाकायचा?, हा पालिकेसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
