ETV Bharat / state

विक्रमगडमधील भाजपा आमदार हरिश्चंद्र भोये यांना हायकोर्टाचा दिलासा

वर्ष 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत आयोगाला खोटी माहिती देत दिशाभूल केल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आलीय.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 9:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भाजपा आमदार हरिश्चंद्र भोये यांना दिलासा देत त्यांच्याविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघातील वर्ष 2024 च्या निवडणुकीत भोये यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी फेटाळून लावलीय.

माजी आमदार सुनील भुसारांची मागणी फेटाळली - भाजपाचे विजयी उमेदवार हरिश्चंद्र भोये यांच्या विजयावर आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार सुनील भुसारा यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावल्यामुळे विद्यमान आमदार हरिश्चंद्र भोये यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांची आमदारकी आता अबाधित राहणार आहे.

काय होती याचिका? - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी गेल्या वर्षी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हरिश्चंद्र भोये यांनी अर्जात चुकीची माहिती देत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर अयोग्य प्रकारे प्रभाव टाकल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. तसेच हरिश्चंद्र भोये हे सरकारी नोकर असतानाही त्यांनी निवडणूक लढवून कायदेभंग केल्याचा आरोपही सुनील भुसारा यांनी या याचिकेतून केला होता.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - सुनील भुसारा यांच्या या निवडणूक याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी सोमवारी आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. या याचिकेत केलेले सारे आरोप हे केवळ वरवरचे आणि संदिग्ध आहेत. हरिश्चंद्र भोये हे एका खासगी अनुदानित आश्रमशाळेत मुख्याध्यापक होते. त्यांनी नियमानुसार संबंधित संस्थेची रीतसर परवानगी घेऊनच निवडणूक लढवली होती, हे भोये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झालेलं आहो. या अर्जातील तांत्रिक त्रुटींमुळे निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असं निरीक्षणही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालांत नमूद केलंय. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं विद्यमान आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी या प्रकरणी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज मंजूर करत माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी दाखल केलेली ही निवडणूक याचिका फेटाळून लावली.

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
VIKRAMGAD BJP MLA
मुंबई उच्च न्यायालय
BJP MLA HARISHCHANDRA BHOYE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.