एशियाटिक सोसायटी निवडणुकीच्या वादात कुमार केतकर गटाच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळल्या
ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीबाबत याचिका दाखल केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली.
Published : April 23, 2026 at 7:23 PM IST
मुंबई : द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीसाठी 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेली मतदार यादीच अंतिम राहील. त्यामुळे या मतदार यादीनुसारच यंदाची निवडणूक होईल, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी या निवणुकीतील अध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सहाजिकच ३ ऑक्टोबरनंतर नोंदणी झालेल्या 1464 सभासदांना यंदा मतदानापासून वंचितच राहावं लागणार आहे.
काय आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल : 14 मार्च रोजी होणारी सोसायटीची निवडणूक स्थगित करण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देत कुमार केतकर आणि दीपक पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठाने गुरुवारी या याचिकांवर निकाल देत या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच या निकालाला कोणतीही स्थगिती देण्यासही मुंबई उच्च न्यायालयानं यावेळी नकार दिला. न्यायमूर्ती दुबाश यांनी गेल्या आठवड्यात निकाल राखून ठेवताना या निवणुका धर्मादाय आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या मतदार यादीनुसारच होतील, असं स्पष्ट केलं होतं. यावर दोन्ही बाजूंनी आपली सहमती दर्शवली होती.
राज्य सरकारची भूमिका : या याचिकांना विरोध करताना राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी स्पष्ट केलं की, "मुळात 14 मार्च रोजी नव्यानं निवडणूक घेण्यात येणारच नव्हती, ही नोव्हेंबर महिन्यात होणारी निवडणूक होती जी पुढं ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे, ही निवडणूक नव्यानं होत असल्याचा दावाच मुळात चुकीचा आहे. 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सोसायटीत 1464 सदस्य नव्यानं दाखल झालेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नवीन सदस्यांचा समावेश करणं योग्य नाही. संस्थेची व्यवस्थापन समिती अस्तित्त्वात नसताना नव्या सदस्यांना संस्थेत सामावून घेणं बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे, धर्मादाय आयुक्तांकडून मतदार यादीसाठी 3 ऑक्टोबर 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण : वेळापत्रकानुसार 14 मार्च रोजी ही निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. मात्र, निवडणुकीच्या एक दिवस आधी 13 मार्च रोजी धर्मदाय आयुक्तांनी या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. तसेच वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासह सोसायटीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी एका समितीची नेमणूक केली होती. समितीच्या छाननीनंतर अंतिम मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते. तसेच नव्यानं वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्यांचीही स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. धर्मदाय आयुक्तांच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उट्टगी, धनंजय शिंदे व स्वाती दाते यांनी याप्रकरणी वकील स्वरूप पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा :