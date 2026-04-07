माजी आमदार सदा सरवणकरांना हायकोर्टाचा दणका
विद्यमान शिवसेना आमदार महेश सावंत यांच्या विजयाविरोधातील निवडणूक याचिका तांत्रिक मुद्यांवर फेटाळली
Published : April 7, 2026 at 9:29 PM IST
मुंबई : शिवसेनेचा गड असलेल्या दादर परिसराचे माजी आमदार सदा सरवणकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिलाय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विजयी आमदार महेश सावंत यांनी आपल्या नामांकन पत्रात त्यांच्याविरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दडवलीय, असा आरोप करत त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय.
काय आहे प्रकरण?- साल 2024 च्या माहीम विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे विजयी उमेदवार महेश सावंत यांना 50 हजार 213 मतं मिळाली होती. तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार सदा सरवणकर यांना 48 हजार 897 मते मिळाली. त्यामुळे अवघ्या दोन हजार मतांनी या निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी सदा सरवणकरांचा पराभव केलाय. हा पराभव जिव्हारी लागल्यानंच शिवसेना आमदार महेश सावंत यांनी नामांकनपत्रात काही गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवली, असा आरोप करीत सदा सरवणकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं आपला निकाल जाहीर करत मंगळवारी सदा सरवणकर यांची याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका अपूर्ण असून, या याचिकेत आवश्यक ती तथ्य नसल्याचं निरीक्षणही यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं. न्यायालयानं हा निकाल नोंदवताना स्पष्ट केलंय की, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करतानाच खर्चाची रक्कम त्यावेळीच जमा करणं बंधनकारक आहे. मात्र संबंधित प्रकरणात याचिका 4 जानेवारी 2025 रोजी दाखल करण्यात आली होती आणि अनामत रक्कम ही 6 जानेवारीला भरली. ही एक तांत्रिक चूक असल्याचं नमूद करत हायकोर्टानं ही याचिका अवैध ठरवत फेटाळून लावली.
निवडणुकीवर नेमका काय परिणाम झाला? - तसेच या याचिकेत आवश्यक ‘मटेरियल फॅक्ट्स’चा अभाव असल्याचं निरीक्षणही हायकोर्टानं नोंदवलंय. आरोप केलेल्या प्रकरणांचा निवडणुकीवर नेमका काय परिणाम झाला?, मतदारांवर त्याचा कसा प्रभाव पडला? किंवा यामुळे निकाल कसा बदलला असता?, याबाबत स्पष्ट मांडणी नसल्यानं ही याचिका सुनावणीस अपूर्ण ठरते, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याचिकाकर्ते सदा सरवणकर यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचाः