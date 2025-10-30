ETV Bharat / state

आता रं गड्या ; कौटुंबिक न्यायालयाकडून घटस्फोट मंजूर, उत्साहात पतीनं केलं दुसरं लग्न, मग उच्च न्यायालयानं घटस्फोट केला रद्द

ठाणे कौटुंबिक न्यायालयानं पतीला एकतर्फी घटस्फोट मंजूर केला होता. याप्रकरणी पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयानं घटस्फोट रद्द करुन पतीला झटका दिला.

Bombay high court rejects divorce
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : October 30, 2025 at 8:49 AM IST

मुंबई : मुंबई : पत्नी मानसिक छळ करत असल्याचा आरोप करत पतीनं ठाण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. यावेळी ठाणे कौटुंबिक न्यायालयानं पत्नीची बाजू न ऐकताच पतीला एकतर्फी घटस्फोट मंजूर केला. त्यामुळे उत्साहाच्या भरात पतीनं लगेच दुसरं लग्न केलं. मात्र पतीला ठाणे न्यायालयानं एकतर्फी घटस्फोट मंजूर केल्याचं आणि पतीनं दुसरं लग्न केल्याचं समजताच पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीची बाजू ऐकूण घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं पती आणि पत्नीला आपसात समझोता करण्यास बजावलं. मात्र दोघांकडून आपसात तोडगा न निघाल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे कौटुंबिक न्यायालयानं मंजूर केलेला घटस्फोटच रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे दुसरा घरोबा करणाऱ्या पतीला चांगलाच दणका बसला आहे.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय : 5 नोव्हेंबर 2024 रोजी ठाणे कौटुंबिक न्यायालयानं हा घटस्फोट मंजूर करतान कोणतंही सबळ कारण दिलेलं नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पत्नी सुनावणीला हजर नसतानाच हा घटस्फोट दिला गेलाय. पतीला घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी पत्नीची बाजूच ऐकून घेतलेली नाही. त्यामुळे हा निकाल म्हणजे सरळसरळ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांचं उल्लंघन आहे, असा दावा करत पत्नीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. याप्रकरणी कुटुंब न्यायालयाची चूक लक्षात येताच खंडपीठानं पती पत्नीला आपल्या दालनात बोलावून प्रकरण सामंजस्यानं मिटवण्याबाबत विचारणा केली होती. मात्र दोन्ही बाजू त्यास राजी न झाल्यानं अखेर उच्च न्यायालयानं हा घटस्फोट रद्द केलाय. कुटुंब न्यायालयानं पत्नीच म्हणणं न ऐकताच हा घटस्फोट मंजूर केलाय, त्यामुळे हा निर्णय रद्द केला जात आहे. आता कुटुंब न्यायालयानं यावर पुन्हा सुनावणी घेत पत्नीचं म्हणणं ऐकून घेत नव्यानं निर्णय द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे कुटुंब न्यायालयाला या निकालातून दिलेत.

पत्नी मानसिक छळ करत असल्याचा पतीचा आरोप : या उच्चशिक्षित जोडप्याचा साल 2017 मध्ये विवाह झाला. मात्र पत्नी आपल्याशी सतत क्रूरपणे वागते, याचा नाहक मानसिक आणि शारीरिक त्रास होतोय. त्यामुळे आपल्याला घटस्फोट मंजूर करावा, अशी मागणी करत पतीनं ठाणे कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज कुटुंब न्यायालयानं मंजूर करत पतीला थेट घटस्फोट मंजूर केला. घटस्फोट मंजूर होताच पतीनं लगेच दुसरा विवाह केला. याविरोधात पत्नीनं तातडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. पतीचा दावा हे अंतिम सत्य मानलं जाऊ शकत नाही. त्यातील तथ्य कुटुंब न्यायालयानं तपासणं आवश्यक होतं. मात्र तसं न करताच एकतर्फी घटस्फोट देणं अयोग्य आहे, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयानं कौटुंबिक न्यायालयावर हा निकाल रद्द करताना ओढलेत.

TAGGED:

THANE FAMILY COURT
BOMBAY HIGH COURT
उच्च न्यायालयानं घटस्फोट केला रद्द
ठाणे कौटुंबिक न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT REJECTS DIVORCE

